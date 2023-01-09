赛诺菲疫苗全球事业部执行副总裁Thomas Triomphe

人民网讯 赛诺菲疫苗全球事业部执行副总裁Thomas Triomphe发表署名文章《与中国共享发展机遇，更好地守护中国公众的健康》。全文如下：

近十年来中国的发展备受瞩目。我们欣喜地看到，随着医疗卫生领域的投入不断增长，中国在公共卫生体系建设、医药卫生体系健全等多个领域都实现了跨越性发展。我们更惊喜地注意到，在追求高质量的健康产品和服务之余，中国公众的健康意识也发生了显著的变化，“预防优先”的积极健康观念越发深入人心，通过健康的生活方式、接种疫苗等手段，主动进行自我健康管理已成为了中国社会的新共识。

而帮助中国公众更好地守护健康，以科学奇迹焕发生命光彩，正是赛诺菲在华的重要承诺。入华40年来，我们始终看好中国市场的活力与潜力。比如截至2022年，我们的儿童联苗产品在中国大陆已累计守护了超1200万的中国婴儿。

未来，赛诺菲在华也将持续践行本地化运营策略并加大投入，不断引入更多创新产品与创新型的预防手段，以更好地满足中国公众对美好生活的向往。在2022年的第五届进博会上，赛诺菲疫苗带来了全球首个且唯一、可广泛应用于新生儿和婴儿的呼吸道合胞病毒（RSV）的预防手段Beyfortus（nirsevimab），这距离该产品在欧盟全球首次获批仅相隔了几小时，堪称“全球首秀”。目前它已获得了中国国家药品监督管理局药品审评中心授予的“突破性治疗药物程序”，我们期待未来该产品能尽快与中国公众见面。

另外，作为世界重要的创新中心，中国在人工智能、5G、生物科技等领域成果斐然。我们也希望中国智慧能为世界带来更多的创新解决方案。因此，我们在深圳建立了大湾区国际疫苗创新中心，这也是中国第一家以疫苗生态创新为核心的创新中心。我们也正与中国本地的合作伙伴携手打造5G智慧化疫苗接种门诊解决方案，并探索智慧接种的新方式。本届进博会上，我们携手知了云科技与中国科学院共同打造的新一代智慧无人疫苗接种舱备受公众关注。

此外我们也与中国政府合作，积极探索构建健康城市的优秀典范，比如2021年赛诺菲疫苗助力深圳市疾控科学评估在学生和老年人中免费接种流感疫苗所带来的医疗价值和社会价值，增强了政府防控流感的信心和人民群众接种流感疫苗的意识，树立了流感防控的“深圳模式”。

共创方能共赢，未来赛诺菲将与更多的中国本地创新合作伙伴一道更加积极地参与并推进中国预防免疫事业的发展，在分享中国带来的发展机遇的同时也助力开创人类更加美好的明天。

最后，2023年春节将至，在这里我也想预祝中国的朋友们新春快乐、诸事顺意。

(责编：刘叶婷、杨牧)