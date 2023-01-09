█受访专家：中国旅游研究院院长 戴 斌

图为1月2日的上海迪士尼乐园，游客观看圣诞摇摆舞演出。

王 初摄（人民视觉）

据拉美社报道，在调整优化防控措施并允许更大规模的人口流动之后，中国近日宣布了在短期内恢复旅游业（主要是国内旅游业）活力的计划。在近3年的疫情中，旅游业是受打击最严重的行业之一。在优化防疫政策之后，中国旅游业预计会出现复苏。

埃菲社报道称，随着限制和检疫措施逐步取消以及国际航班数量增加，2023年中国将迎来入境游的显著复苏。

马尔代夫媒体报道称，马尔代夫外交部近日发表声明表示，中国一直对马尔代夫旅游业的发展有重要贡献，热切期待迎接中国游客“回归”。

刚刚过去的2023年元旦节假期，中国旅游市场开局符合预期，民众出游意愿止跌回升，旅游消费活跃度呈现上升态势。

经文化和旅游部数据中心测算，2023年元旦节假期，全国国内旅游出游5271.34万人次，同比增长0.44%，按可比口径恢复至2019年元旦节假日同期的42.8%；实现国内旅游收入265.17亿元，同比增长4.0%，恢复至2019年元旦节假日同期的35.1%。国内旅游市场总体安全平稳有序，具体呈现出以下特点：

一是都市休闲、周边游仍占主流，中远程旅游稳步复苏。元旦节假期，城市周边游、近程游、休闲游仍是主流，冰雪、温泉、逛乐园、游湖、露营、围炉煮茶等高品质玩乐体验受到年轻人青睐。中远程旅游稳步复苏，长三角、珠三角成为西南、西北、中部地区旅游目的地的主要客源地，三亚、西双版纳、昆明、厦门等地成为北京和东北三省游客“避寒跨年”主要旅游目的地。

二是民俗体验带热传统文化，跨年仪式感渐成新风尚。元旦节假期，充满欢乐祥和迎新氛围的跨年活动受到年轻人追捧，各地灯光秀、烟花、跨年敲钟等文化体验活动广受欢迎。

三是文旅活动有序开展，惠民措施助推文旅消费回暖。文化和旅游部组织各地因地制宜开展丰富多彩的“村晚”系列活动，鼓励利用剪纸、年画、灯彩等非遗项目，营造浓厚的节日氛围。海南、山西等多地推出发放旅游消费券、门票优惠等活动，助推文旅行业复苏。

2023年，随着疫情防控政策持续优化，各地逐渐度过新冠感染高峰期，民众的旅游消费心理将从谨慎转为积极，中国旅游市场将迎来全面复苏的新态势。我们有理由将2023年旅游经济预期由“谨慎乐观”上调为“乐观”，预计全年将呈现“稳开高走，加速回暖”的态势，季度增速有望环比走高。

这一信心来自多方面支撑：一是广大人民群众对美好旅游生活充满向往，旅游已经成为人民群众的刚性需求；二是广大旅游业者坚持创业创新，让旅游产品供给更加丰富、多元、有品质，进而创造出更多新需求；三是国家政策从托底转向托举，财政政策、金融政策、社会保障政策等相互结合，进一步推动国内旅游产业发展。

从全球范围来看，中国出入境政策进一步放宽，随着政策储备、压力测试和精准防控经验的积累，中国的出入境旅游市场在2023年初迎来一个稳步复苏和逐步回暖的窗口期，是完全可以期待的。其中，入境游市场预计将比出境游市场恢复更快。

根据外交部消息，中国已经与150个国家缔结各类互免签证协定或者安排，中国公民持所适用的护照前往这些国家短期旅行，通常无需事先申请签证。种种迹象表明，中国正在加速回归世界旅游体系，重构世界旅游经济格局，迎来从旅游资源大国到旅游大国再到旅游强国的新时代。

这个新时代，不仅因为中国有全球最大的旅游客源市场以及竞争力、创新力、影响力持续增长的旅游市场主体，还因为有人类命运共同体理念指引下的全球旅游治理的中国方案。中国在为世界旅游发展贡献市场、资源的同时，也贡献了中国旅游发展的丰富经验。中国旅游业与世界旅游业相互吸引、相互作用、相互支撑。未来，中国必将在世界旅游发展中发挥越来越重要的作用，扮演越来越关键的角色。

（本报记者 严 瑜采访整理）

(责编：杨光宇、袁勃)