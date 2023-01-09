新华社伊斯兰堡1月7日电 （记者蒋超）巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫6日表示，巴方感谢中国政府和企业在巴遭受洪水灾害后给予灾区人民的巨大帮助。

夏巴兹当天在位于首都伊斯兰堡的总理府出席了中国能源建设集团（简称“中国能建”）向巴总理抗洪赈灾基金捐款仪式。他说，巴方感谢中方的长期帮助支持，感谢中企长期在巴积极履行社会责任，特别是在去年巴遭受严重洪灾以来为灾区人民提供的巨大帮助。

夏巴兹还说，巴中经济走廊建设为巴基斯坦人民带来福祉，中企在巴能源和基础设施等各领域建设中作出了突出贡献。巴方欢迎中企积极参与新能源特别是光伏能源领域投资建设。

中国能建国际建设集团有限公司巴基斯坦分公司总经理吕秀峰表示，中国能建始终关心巴当地社会发展，将继续助力灾区人民开展灾后恢复重建工作。

巴基斯坦国家灾害管理局数据显示，去年6月中旬以来，强降雨在巴引发的各类灾害已造成至少1739人死亡、超过1.28万人受伤。

《 人民日报 》（ 2023年01月09日 03 版）

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