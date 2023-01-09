本报记者 韩 硕 崔 琦

1月6日，中共中央对外联络部面向外国驻华高级外交官举办中国防疫政策专题吹风会，国家卫生健康委新闻发言人等介绍中国疫情防控政策调整情况，并同外方进行互动交流。130多个国家的驻华使节或高级外交官出席。

自疫情发生以来，中国多措并举应对疫情冲击，最大程度保障了亿万人民的生命安全，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。同时，中国一直密切关注病毒变异和疫情形势的变化，持续因时因势动态优化防控策略和防控措施。

与会外方嘉宾赞赏中国在统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果，认为中国主动优化调整疫情防控举措和出入境政策十分及时、必要，相信中国经济社会将加快发展，为世界经济复苏提供新动力。

“三年来，中国尽可能减少新冠死亡病例，是疫情防控做得最好的国家之一。现在中国将新冠病毒感染调整为‘乙类乙管’，这是因时因势作出的正确决定，十分必要。”萨尔瓦多驻华大使阿尔瓦雷斯说。

马拉维驻华使馆参赞弗莱德里克·马利里表示，三年来，中国始终坚持人民至上、生命至上，尽最大努力保护人民生命安全和身体健康。“中国优化疫情防控举措，有效促进各国同中方协调合作，为世界经济贸易复苏带来重大利好。”

会场上，中国专家一一解答了关于中国检验检疫政策调整、病毒变异情况监测、疫苗研发接种、中医药应用、与世卫组织沟通以及对外援助等提问。使节们认真聆听，详细了解防疫政策调整的背后逻辑，对中国的抗疫成就和为全球抗疫作出的突出贡献深表赞赏。

厄瓜多尔驻华大使卡洛斯·拉雷亚表示：“当前，中方根据实际情况，优化调整疫情防控措施，为国际交流提供了很大便利。”

“中国及时优化疫情防控措施，意义重大。”几内亚驻华大使瓜达说，这些举措有助于加快两国商业贸易往来和投资，并进一步恢复两国人员交往和各种文化交流活动。

中西医结合开展救治、大力研发疫苗药物、及时透明同世界卫生组织分享有关信息和数据……与会使节赞赏中国积极开展抗疫国际合作，期待与中方继续加强医药卫生等领域合作。

马达加斯加驻华大使罗班松表示：“从疫情暴发之初，中方就持续向马达加斯加提供疫苗、药物等抗疫物资援助，还帮助我们新建一所医院，成为全国治疗新冠感染者的试点场所。非常感谢中国一直以来的无私帮助，欢迎更多中国流行病学专家赴马开展医学交流合作。”

截至目前，中国累计向153个国家和15个国际组织提供数千亿件抗疫物资，向120多个国家和国际组织供应超过22亿剂新冠疫苗，与全球180多个国家和地区、10多个国际组织共同举办疫情防控技术交流活动300余场。

“不少阿尔及利亚民众都使用了中医药防疫和治疗，效果令人满意，非常感谢中国。”阿尔及利亚驻华大使拉贝希表示，新冠疫情发生以来，中国为包括阿尔及利亚在内的广大发展中国家提供了许多物资援助，用实际行动有力支持全球团结抗疫，充分彰显了中国共产党推动全人类进步事业发展的坚定决心。

《 人民日报 》（ 2023年01月09日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)