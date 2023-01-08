新华社北京1月8日电（国际观察）多国专家学者：中国防疫政策科学有效

新华社记者

自1月8日起，中国将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”。近一段时间以来，中国政府因时因势优化调整防控措施，以更好统筹疫情防控和经济社会发展，保障人民正常生产生活。对此，多国专家学者表示，中国过去三年取得令人瞩目的抗疫成绩，为全球抗疫作出巨大贡献。如今，中国在疫情发生变化以及疫苗接种普及和防控经验积累的背景下主动调整防控政策，是科学有效并符合实际的，有利于中国和世界经济的复苏和发展。

三年抗疫成绩斐然

新冠疫情发生以来，中国始终坚持人民至上、生命至上，在疫情最严峻、病毒最凶恶时期，调集一切资源、不惜一切代价，尽最大努力保护每一位中国人的生命安全和身体健康。三年来，中国有效应对疫情冲击，避免了致病力相对较强的原始株、德尔塔变异株等大范围流行传播，极大减少了重症和死亡病例。

瑞士日内瓦大学全球卫生研究所所长安托万·弗拉奥认为，当新冠疫情在湖北武汉出现时，“中国政府采取了非常严格和有效的措施来应对新冠疫情，避免其在全国蔓延”。中国和亚太地区不少国家曾采取严格防控政策，比当时西方国家采取的应对措施更为有效。

中国坚持人民至上、生命至上的理念，得到海外专家学者称赞。津巴布韦中津交流中心项目经理布莱特·德拉米尼指出，在这一理念指导下，中国抵御了疫情冲击，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。

中国在有效防控国内疫情的同时，积极呼应国际社会团结抗疫，向全球提供疫苗和大量抗疫物资，并本着公开透明的负责任态度与世界卫生组织和其他国家分享信息，助力国际社会应对疫情，不少海外专家对此深有感触。

印度尼西亚《雅加达邮报》高级编辑科内柳斯·普巴说，中国从疫情初期就向东盟国家提供援助。正是由于与中国密切合作，印尼才得以成为疫苗接种率最高的国家之一。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬表示，中国在较好控制国内疫情的同时也成功巩固了经济发展能力，有力维护了全球供应链稳定。中国既保证了人民生命健康，也在稳定世界经济中发挥积极影响。

政策调整科学必要

在抗疫斗争中，中国始终坚持高效统筹疫情防控和经济社会发展，因时因势调整优化防控措施。随着奥密克戎变异株致病力明显减弱，病毒造成的重症率和死亡率显著下降，中国民众更关心日常生活、工作和学习。在这种情况下，中国政府主动优化抗疫举措，先后有序出台“二十条”和“新十条”优化措施，制定将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”方案，将重心从防控感染转到医疗救治上来，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

弗拉奥高度赞成中国政府近期优化调整新冠疫情防控措施，认为这是“正确的一步”。弗拉奥表示，目前的首要任务是保护脆弱群体，主要是60岁以上的群体，加强为有基础疾病或免疫缺陷的人群接种疫苗。

巴基斯坦公共卫生专家比拉勒·艾哈迈德表示，随着形势的不断变化和新信息、新证据的出现，各国政府在预防和控制新冠的传播方面必须有灵活性。中国调整防疫政策，是为了更有效地应对疫情带来的挑战。

针对部分国家对来自中国的人员实施入境限制，不少海外人士表达了反对意见。澳大利亚首席医疗官保罗·凯利在致卫生部长的一封信中说，实施这类入境限制没有“充分的公共卫生理由”。澳大利亚各州和新西兰的卫生官员已达成“强烈共识”，即对来自中国的旅行者实施限制“与目前国家对疫情的管理方式不一致，与风险不成比例”。波兰卫生部长涅杰尔斯基指出，无论是世界卫生组织还是其他国际卫生机构，都没有发现目前在中国流行的新冠病毒发生了新的变异，没有道理引入特别限制或措施。

经济复苏值得期待

尽管在调整防疫政策后，中国多地出现了一波疫情高峰，但海外专家学者普遍认为，中国政府正在积极采取措施，一定能逐步控制住疫情，并表示相信中国兼顾防疫与经济发展对世界经济复苏将起到重要推动作用。

“新冠疫情出现变化时，采取的应对措施也应该改变。”巴西东方学教授古斯塔沃·平托说，与此同时，新政策实施后必然会出现新的情况，巴西也经历过这样的时期。从新冠病毒出现到今天，中国政府的每一步都非常谨慎，“我相信中国政府一定能带领人民走出疫情”。

德国商业银行高级经济学家汤米·吴预测，由于优化了新冠疫情防控政策，中国经济可能会比此前的预测形势要好。他说：“人们消费增加，将促进全面复苏。经济活动或将在第二季度出现显著复苏，最快甚至可在3月份就出现，大大早于我们和市场此前的预期。”

西班牙特雷西斯资产管理公司首席经济学家丹尼尔·拉卡列认为，中国优化调整防疫措施是市场2023年的“最大利好”，这“无疑将大大提振世界各地的增长”。

驻深圳的麦肯锡公司亚洲旅行事务负责人史蒂夫·萨克森说，疫情之前，中国是世界上最大的出境旅行客源国，每年有1.5亿人次出国旅行。他预计到今年夏天，中国旅客的国际出行数量将从此前相当于2019年的5%升至约50%的水平。

印尼智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺指出，中国是印尼最大的出口市场，两国经济具有高度相关性和互补性，中国经济的复苏将会推动印尼对华出口。旅游业是印尼的支柱产业之一，期待来印尼的中国游客数量“井喷”。

俄罗斯科学院东方研究所首席研究员安德烈·奥斯特洛夫斯基认为，中国优化调整疫情防控政策将有利于俄中两国贸易持续增长，也将进一步推动俄中两国旅游业合作发展和各领域人员往来。“人与人的交往更加密切，这对俄中关系未来持续向好发展有非常积极的影响。”

(责编：杨光宇、袁勃)