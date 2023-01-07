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专访：中国政府为防控疫情所作努力“值得称道”——访古巴国际政治研究中心学者雷加拉多

2023年01月07日15:22 | 来源：新华网
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新华社哈瓦那1月6日电 专访：中国政府为防控疫情所作努力“值得称道”——访古巴国际政治研究中心学者雷加拉多

新华社记者朱婉君

“中国政府始终坚持以人为本，将保护人民生命安全作为首要前提，有效调动各方资源和力量，”古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多表示，新冠疫情暴发三年来，中国政府为防控疫情所作努力“值得称道”。

雷加拉多日前在接受新华社记者采访时说，三年来，中国政府根据疫情演变态势和国际抗疫经验相继出台了多项防控举措，显示了在极其复杂情况下的应变能力。当前，随着新冠疫情的最新变化，中国的防控政策再次做出了适当、必要的优化调整。

“我对中国抗疫前景充满信心。”在他看来，中国共产党和中国政府拥有坚定的政治意愿、出色的群众组织动员能力和必要的医疗、财政资源，得以保障中国人民在新的疫情防控阶段应对新挑战。他说，新冠疫情以来，中国通过宏观政策调控不断挖掘经济发展动力，有效应对了疫情带来的多重挑战。

雷加拉多认为，优化调整疫情防控措施后，中国和国外人员往来将进一步恢复，带动中外贸易投资交流不断加强。中国经济强劲复苏的趋势可以预见、值得期待。他还指出，中国积极分享抗疫经验、开展国际抗疫合作，以实际行动为包括古巴在内的广大发展中国家提供了重要支持。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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