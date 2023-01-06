人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“携手前进，共创未来”中埃经济和投资论坛在开罗召开

2023年01月06日16:24 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网开罗1月6日电 （记者沈小晓）当地时间1月5日，由埃及中国商会与埃及中国友好协会共同主办的“携手前进，共创未来” 中埃经济和投资论坛在开罗举办。埃及规划部长哈拉·赛义德、苏伊士运河经济区总局主席瓦利德·贾迈勒丁、投资管理总局CEO霍萨姆·艾哈迈德、埃中友协主席艾哈迈德·瓦利，中国驻埃及大使廖力强廖力强、中国驻埃及使馆经商处公参周振成，埃及中国商会会长常伟才等出席活动，埃及前总理沙拉夫、阿盟前秘书长穆萨应邀出席论坛。中国驻埃及使馆、埃及中国商会等单位相关领导、埃及各界代表共计300余人参加活动。

哈拉·赛义德在致辞中指出，尽管当前经济与国际局势复杂多变，中埃经贸合作依然紧密，双边贸易额在2022年前9个月达到了130亿美元。她表示，中埃两国丰富的发展经验，为两国政府和私营部门的合作创造机遇。“中埃关系是国家间富有成效合作的典范。”

廖力强在致辞中表示，埃及是阿拉伯国家中最具影响力的国家之一，也是中方推进“八大共同行动”的重要合作伙伴。自2013年起，中国连续9年稳居埃及第一大贸易伙伴国，是近年来对埃及投资最活跃、增长速度最快的国家。他谈到，中国将继续鼓励中国企业在制造业、能源、电力、航天等多个领域，与埃及企业深度合作。“相信首届中阿峰会、八大共同行动举措落地，将为中埃双边关系合作注入新动力。”

中埃双方企业代表分别就新能源合作机遇、汽车行业合作前景、经贸合作区发展前景、制造业合作前景、基础设施建设合作和前景展望五大主题发言并进行了充分探讨交流。

过去十年，中埃贸易额由约100亿美元增至约200亿美元，中国对埃投资存量增长近3倍。目前，在埃中资项目有360多个，在埃中资企业160余家。埃及新行政首都中央商务区项目、斋月十日城电气化轻轨项目、中埃苏伊士经贸合作区项目成为中埃务实合作新标志。中国已通过援助、商采、联合生产等方式向埃及提供了约7700万剂新冠疫苗，为埃援建了非洲储能最大、自动化程度最高的疫苗冷库，助力埃及成为非洲疫苗生产中心。

论坛结束后，与会嘉宾参观了在埃中国企业图片展，并就合作意向进行深入沟通。

(责编：燕勐、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部