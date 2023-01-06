人民网开罗1月6日电 （记者沈小晓）当地时间1月5日，由埃及中国商会与埃及中国友好协会共同主办的“携手前进，共创未来” 中埃经济和投资论坛在开罗举办。埃及规划部长哈拉·赛义德、苏伊士运河经济区总局主席瓦利德·贾迈勒丁、投资管理总局CEO霍萨姆·艾哈迈德、埃中友协主席艾哈迈德·瓦利，中国驻埃及大使廖力强廖力强、中国驻埃及使馆经商处公参周振成，埃及中国商会会长常伟才等出席活动，埃及前总理沙拉夫、阿盟前秘书长穆萨应邀出席论坛。中国驻埃及使馆、埃及中国商会等单位相关领导、埃及各界代表共计300余人参加活动。

哈拉·赛义德在致辞中指出，尽管当前经济与国际局势复杂多变，中埃经贸合作依然紧密，双边贸易额在2022年前9个月达到了130亿美元。她表示，中埃两国丰富的发展经验，为两国政府和私营部门的合作创造机遇。“中埃关系是国家间富有成效合作的典范。”

廖力强在致辞中表示，埃及是阿拉伯国家中最具影响力的国家之一，也是中方推进“八大共同行动”的重要合作伙伴。自2013年起，中国连续9年稳居埃及第一大贸易伙伴国，是近年来对埃及投资最活跃、增长速度最快的国家。他谈到，中国将继续鼓励中国企业在制造业、能源、电力、航天等多个领域，与埃及企业深度合作。“相信首届中阿峰会、八大共同行动举措落地，将为中埃双边关系合作注入新动力。”

中埃双方企业代表分别就新能源合作机遇、汽车行业合作前景、经贸合作区发展前景、制造业合作前景、基础设施建设合作和前景展望五大主题发言并进行了充分探讨交流。

过去十年，中埃贸易额由约100亿美元增至约200亿美元，中国对埃投资存量增长近3倍。目前，在埃中资项目有360多个，在埃中资企业160余家。埃及新行政首都中央商务区项目、斋月十日城电气化轻轨项目、中埃苏伊士经贸合作区项目成为中埃务实合作新标志。中国已通过援助、商采、联合生产等方式向埃及提供了约7700万剂新冠疫苗，为埃援建了非洲储能最大、自动化程度最高的疫苗冷库，助力埃及成为非洲疫苗生产中心。

论坛结束后，与会嘉宾参观了在埃中国企业图片展，并就合作意向进行深入沟通。

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