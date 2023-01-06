人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

专访：中国经济稳定发展离不开科学防控疫情政策——访俄罗斯人民友谊大学教授尤里·塔夫罗夫斯基

2023年01月06日14:48 | 来源：新华网
小字号

　　新华社莫斯科1月5日电　专访：中国经济稳定发展离不开科学防控疫情政策——访俄罗斯人民友谊大学教授尤里·塔夫罗夫斯基

　　新华社记者赵冰

　　俄罗斯人民友谊大学教授、知名汉学家尤里·塔夫罗夫斯基日前在接受新华社记者采访时说，在新冠疫情影响下，中国经济实现稳定发展离不开科学防控疫情政策。

　　塔夫罗夫斯基说，尽管新冠疫情对中国经济活动，包括对外贸易等造成了不利影响，但2022年，中国前三季度国内生产总值（GDP）同比增长3%。“这一数字在全球范围内都是值得羡慕的。”

　　塔夫罗夫斯基认为，中国的经济稳定发展离不开科学应对疫情变化，精准防控疫情传播。他表示，中国是一个人口众多的国家，在拥有数百万人口的大城市中，任何流行病的暴发都可能导致严重后果。“因此，在一定阶段实施严格防疫政策是科学、必要的，这将大幅降低疫情流行带来的损害。”

　　塔夫罗夫斯基指出，中国一直在密切监控疫情发展变化，并在恰当的时候做出科学的反应。

　　“相信中国当前的疫情将逐步得到控制，人们的生活也将恢复正常。”塔夫罗夫斯基说。

(责编：高歌、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部