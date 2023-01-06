新华社莫斯科1月5日电 专访：中国经济稳定发展离不开科学防控疫情政策——访俄罗斯人民友谊大学教授尤里·塔夫罗夫斯基

新华社记者赵冰

俄罗斯人民友谊大学教授、知名汉学家尤里·塔夫罗夫斯基日前在接受新华社记者采访时说，在新冠疫情影响下，中国经济实现稳定发展离不开科学防控疫情政策。

塔夫罗夫斯基说，尽管新冠疫情对中国经济活动，包括对外贸易等造成了不利影响，但2022年，中国前三季度国内生产总值（GDP）同比增长3%。“这一数字在全球范围内都是值得羡慕的。”

塔夫罗夫斯基认为，中国的经济稳定发展离不开科学应对疫情变化，精准防控疫情传播。他表示，中国是一个人口众多的国家，在拥有数百万人口的大城市中，任何流行病的暴发都可能导致严重后果。“因此，在一定阶段实施严格防疫政策是科学、必要的，这将大幅降低疫情流行带来的损害。”

塔夫罗夫斯基指出，中国一直在密切监控疫情发展变化，并在恰当的时候做出科学的反应。

“相信中国当前的疫情将逐步得到控制，人们的生活也将恢复正常。”塔夫罗夫斯基说。

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