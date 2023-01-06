新华社柏林1月5日电（记者杜哲宇）据德国《法兰克福汇报》报道，德国病毒学和流行病学专家克劳斯·施特尔认为，欧洲本土感染者远多于来自中国的感染者，针对中国采取特别入境限制并无必要。

施特尔日前在接受该报采访时表示，目前西欧每日新增新冠感染者数量可能达10万例。而新冠疫情暴发前的2019年，每天约有16000名中国人前往西欧。最坏情况下，假设中国乘客中约有三分之一被感染，这一数字仍远低于西欧本土新增感染者数量。因此，认为数量有限的入境感染者会带来新一波疫情缺乏研究支持，强制性新冠病毒检测等措施并无必要。

施特尔指出，当前德国感染呼吸道疾病的人中，约有三分之二是得了流感，只有9%是新冠病毒感染。相比新冠病毒感染，更多的是流感和呼吸道合胞病毒感染。

提及新冠病毒变种，施特尔认为，人们应该害怕的，是那些改变了自身生物学特性、更具攻击性、更容易传播，或者在最坏的情况下，规避免疫力的变种。这些变种会出现在免疫力已经存在的地方。相比中国，欧洲和北美出现新变种的可能性更大。

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