新华社北京1月5日电 题：为推动构建人类命运共同体、建设更加美好的世界贡献更多政党力量——中联部信息传播局局长胡兆明谈政党外交

新华社记者伍岳

作为党的一条重要战线、中国总体外交的重要组成部分和中国特色大国外交的重要体现，党的对外工作正越来越活跃，越来越发挥显著的作用。

党的对外工作为全面推进中国特色大国外交、推动构建人类命运共同体作出了怎样的贡献？新的一年，党的对外工作有哪些重点方向？日前，新华社记者专访了中联部信息传播局局长胡兆明。

夯实全球政党伙伴关系网络

进入新时代以来，习近平总书记亲自擘画、引领和参与党的对外工作，就党的对外工作作出一系列重要指示批示，为新时代党的对外工作指明了发展方向，提供了强大动力。

“政党外交以理念交流互鉴为特色。”胡兆明说，新时代党的对外工作正努力以建立新型政党关系推动构建新型国际关系，以夯实全球政党伙伴关系网络推动完善全球伙伴关系网络。

胡兆明介绍，中国共产党同世界上左中右各类政党开展交流合作，同170多个国家的600多个政党和政治组织建立了不同形式的联系，朋友遍及天下。

他说，中国共产党积极同外国政党开展治国理政经验互学互鉴。“《习近平谈治国理政》一书已成为我们党同外国政党交流中最受欢迎的‘礼物’。中国共产党‘以人民为中心’的发展思想得到越来越广泛的认同，被许多国家政党写入了党纲。”

他介绍，越来越多的外国政党表示希望从中国共产党的执政经验中汲取智慧和灵感，提高自身执政能力和水平。中国脱贫攻坚的实践经验、习近平总书记提出的“两山”理念、中国共产党如何管党治党，都是外国政党同中国共产党探讨的最多最深的话题。

“我们党同世界政党一道，发挥民意的代表者和舆论的引导者作用，积极引领世界发展方向。”胡兆明表示，新冠疫情暴发后不久，中国共产党同世界上110多个国家240多个政党共同呼吁加强国际合作，打造人类卫生健康共同体。佩洛西窜访中国台湾地区后，世界多国政党表示坚决反对，重申坚定奉行一个中国原则。

讲好中国共产党故事

作为负责党的对外工作的职能部门，中联部将讲好中国共产党的故事作为责无旁贷的使命和任务。

胡兆明介绍说，近年来，通过沿着总书记足迹讲故事、深入基层讲故事、邀请普通党员讲故事等工作创新，中联部积极探索讲好中国共产党故事的新思路新方法，取得令人欣喜的成效。

“讲好中国共产党的故事，关键是讲好党的领袖的故事。”他说，中联部邀请外国政党政要到习近平总书记曾经工作生活或指导过工作的地方走访考察，通过实地参访，加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解和认同。

外国政党普遍关注中国共产党作出的决策部署在基层的实践。对此，中联部创办了“中国共产党的故事——习近平新时代中国特色社会主义思想在地方的实践”专题宣介会，把外国政党政要带到地方省市、田间地头，了解中国共产党的地方组织是如何带领群众实现发展的。

“越是来自基层的故事越生动，越是普通党员讲述的故事越令人信服。”胡兆明说，中联部邀请许多来自基层的党员登上政党活动的大舞台，讲述他们亲身经历的中国共产党带领人民追求幸福生活的故事。

这几年，不少交流搬到了“网上”。胡兆明特别谈到了中联部的一次创新：对贵州省惠水县委常委会会议进行网络直播，来自拉美16个国家的70多个政党和政党组织的200余名领导人通过视频连线方式参会。

“看到原产自拉美的佛手瓜成为中国脱贫攻坚的抓手之一，拉美政党十分感兴趣，不仅在宣介会上热烈讨论，会后还专门探讨如何支持拉美国家农民种植佛手瓜。”他说。

继续着力营造良好外部环境

党的二十大胜利召开后，中联部把向外国政党政要和友好人士宣介党的二十大精神作为首要政治任务。

胡兆明介绍，中联部围绕服务习近平总书记重大外交议程开展宣介，积极做好相关活动的政治设计和宣传报道；密集举办特色宣介活动，实现了重要地区、重要国家和重要政党的“全覆盖”；积极“走出去”宣介交流，同外国政党进行面对面交流，收到了很好的成效。

展望新的一年，胡兆明说，党的对外工作将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，深入贯彻落实党的二十大精神，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以政党间交流合作促进国家间协调合作，以党际关系推动国家关系健康稳定发展，更好服务党的各项事业，更好服务国家经济社会发展，更好服务国家总体外交，为全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴创造更多有利条件，营造良好外部环境。

胡兆明表示，我们将继续深入宣介中国共产党的执政理念和执政成就，为我们党赢得更多的理解者、支持者和同行者，继续发挥党的对外工作大协同优势，巩固深化政党外交、公共外交和民间外交有机结合的“三位一体”工作格局，促进各方加强务实合作、增进民众福祉。

胡兆明说，中联部将继续用好中国共产党与世界政党高层对话会、“中国共产党的故事”专题宣介会等平台，讲好中国共产党的故事，进一步展现可信、可爱、可敬的中国形象。

“我们将继续弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，促进全球文明交流互鉴，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好的世界贡献更多政党力量。”胡兆明说。

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