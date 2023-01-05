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外交部：中方始终本着公开透明态度及时分享疫情信息和数据

2023年01月05日21:18 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月5日电（记者马卓言）外交部发言人毛宁5日在例行记者会上表示，中方始终本着依法、及时、公开、透明的原则，同世卫组织保持着密切沟通，及时分享有关信息和数据。随着中国疫情防控政策的调整，中方会继续同世卫组织开展技术交流等活动。

　　毛宁说，新冠疫情发生以来，中方一直本着公开透明的态度同国际社会分享有关信息和数据，第一时间分享新冠病毒基因序列，为各国相关疫苗和药物研制作出重要贡献。中方长期与世卫组织保持密切合作，与世卫总部、西太区和驻华代表处三级机构保持密切畅通的沟通交流渠道。据不完全统计，新冠疫情报告以来双方就新冠疫情防控、救治、疫苗研发、病毒溯源等技术交流至少已有60余次。

　　毛宁介绍，中国疫情防控措施优化调整以来，中方多次同世卫组织召开技术交流会议。2022年12月9日，中国国家卫健委同世卫组织驻华代表处举行专题交流会，向世卫方面通报了中国疫情防控救治有关情况。12月30日，中方同世卫组织再次举行新冠疫情防控技术交流会，双方就疫情形势、医疗救治、疫苗接种等技术议题进行交流，中方专家深入阐释了优化防控政策的背景和依据，全面介绍了中国疫情形势。今年1月3日，中方应世卫组织邀请派中国疾控中心专家出席了世卫组织新冠病毒进化技术咨询小组会议，全面介绍了中国近期疫情形势和变异株等情况。1月5日，世卫组织将举行成员国通报会。中方已组织专家届时出席会议，进一步通报中国疫情防控的具体情况，并重点回应各方关切的技术问题。

　　“此外，中方各相关部门近期还通过全球流感共享数据库分享中国新冠病毒感染病例的病毒基因序列。”毛宁说，世卫组织曾多次向中方表示，中方同世卫组织举行的技术交流会开得非常好，取得了积极成效。中方提供的有关信息和数据有助于各国科学家了解病毒演变情况，树立了国际科学界对中国防控的信心。

　　“事实证明，中方始终本着依法、及时、公开、透明的原则，同世卫组织保持着密切沟通，及时分享有关信息和数据。”毛宁说。

　　毛宁说，当前，中国的疫情形势是可控的。随着中国疫情防控政策的调整，中方会继续同世卫组织开展技术交流等活动。希望世卫组织秘书处秉持科学、客观、公正立场，努力为全球应对疫情挑战发挥积极作用。

(责编：袁勃、杨光宇)

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