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专访：中国防疫政策优化调整利好俄中贸易持续增长——访俄罗斯科学院东方研究所首席研究员奥斯特洛夫斯基

2023年01月05日13:47 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科1月5日电 专访：中国防疫政策优化调整利好俄中贸易持续增长——访俄罗斯科学院东方研究所首席研究员奥斯特洛夫斯基

　　新华社记者赵冰

　　俄罗斯科学院东方研究所首席研究员、《远东问题》杂志副主编安德烈·奥斯特洛夫斯基日前接受新华社记者采访时表示，中国优化调整疫情防控政策将有利于俄中两国贸易持续增长。

　　奥斯特洛夫斯基说，近年来，俄中贸易额稳步增长，2022年贸易额有望接近2000亿美元。他认为，这得益于俄罗斯能源产品对华供应和中国智能手机、汽车等消费品对俄供应的快速增加。随着疫情防控政策调整，两国贸易往来将会更加顺畅。

　　奥斯特洛夫斯基指出，过去3年中国所采取的疫情防控政策是行之有效的。他表示，疫情对各国旅游、酒店、教育等人员接触密集行业造成巨大冲击。中国调整疫情防控政策将进一步推动俄中两国旅游业合作发展和各领域人员往来。“人与人的交往更加密切，这对俄中关系未来持续向好发展有非常积极的影响。”

　　“未来，俄中贸易额不断实现突破依然离不开中国经济长期稳定增长。”奥斯特洛夫斯基认为，随着疫情防控政策调整，中国与主要贸易伙伴业务往来将更加频繁，这让各国普遍看好中国经济增长前景。

(责编：高歌、刘叶婷)

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