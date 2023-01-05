新华社德黑兰1月5日电 通讯：小手绘中国 童画传友谊——记首届“印象中国——伊朗青少年绘画比赛”

新华社记者高文成

“我的画既有传统的中国，也有现代的中国。”4日在德黑兰举办的首届“印象中国——伊朗青少年绘画比赛”颁奖仪式暨作品展开幕式上，13岁的马赫希德·卡西米这样介绍自己的画作。

本届“印象中国——伊朗青少年绘画比赛”分为7至11岁和12至16岁两个年龄组，面向伊朗全国青少年征集了427幅参赛作品。经过评选，每组各评出一等奖一名、二等奖两名、三等奖3名。包括获奖作品在内的70幅画作参加4日起举行的为期一个月的优秀作品展。

记者在展览现场看到，获奖作品大多融合了红灯笼、长城、龙等标志性中国文化元素，充满了伊朗青少年对中国的想象和思考。

来自伊斯法罕省的卡西米获得12至16岁年龄组一等奖。她说，在描绘传统中国时，她使用了龙、扇子、古建筑等形象，主色调为红色，包含中国人庆祝农历新年的场景；在现代中国部分，她重点描绘了中国高楼大厦和城市发展，还有欢庆的农民，展现中国的脱贫成就。

“我对中国很感兴趣，平时通过电影、纪录片等多种手段了解中国，这才有了画中的意象。”卡西米说。

7至11岁年龄组一等奖获得者迈赫尔娜兹·托卢埃画作的主题是“丝绸之路”，描绘了古代波斯人和中国人贸易的场景。这个创意来自父亲马哈茂德的启发。“古代丝绸之路连接了中国和伊朗。”马哈茂德说，“如今两国关系友好，两国文化应该通过这条路再次连接。”

中国驻伊朗大使常华在活动现场说，本届比赛参赛作品包罗万象，饱含伊朗青少年对中国的向往和对赓续中伊传统友谊的期待。希望能以本届比赛为开端，进一步在两国青少年间播撒友谊的种子，让中伊友谊薪火相传，为中伊全面战略伙伴关系注入新动能、新活力、新内涵。

伊朗国家青少年智育中心主任哈米德·阿拉玛提表示，中国是文化之邦、文明之邦、艺术之邦，伊朗的文艺作品中蕴含大量中国故事和中国元素。智育中心作为伊朗教育部下属的青少年教育管理机构，愿同中国驻伊朗使馆一道，以绘画这一人类共同的艺术语言，进一步推动两国青少年深化交往，不断增进两国青少年彼此了解，培养出一批又一批友谊的使者，为两国源远流长的友好交往增添新力量。

伊朗官员，本次比赛获奖选手及家属，德黑兰大学、伊朗沙希德·贝赫什提大学等高校师生约180人出席本次活动。到现场参观的沙希德·贝赫什提大学中文专业一年级学生马尼·扎雷说，看完画展“很受鼓舞”，“我才知道有这么多伊朗人热爱中国文化，这激励我更努力地学习中国的语言和文化，进一步了解中国”。

沙希德·贝赫什提大学中文系主任法尔哈德·贾万巴赫特·海拉巴迪说，从画作中可以明显看出伊朗和中国文化的相互影响。这些画作证明，“两国有坚定信念在文化等各领域携手合作”。

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