新华社马尼拉1月5日电 通讯：“中国将成为我们最大榴莲出口目的地！”——菲律宾榴莲获准对华出口为中菲农业合作添新彩

新华社记者闫洁 王晓薇 刘锴

29岁的乔马尔·阿布东是菲律宾第三大城市达沃一家榴莲加工厂的质检员，凭肉眼便能给农户每天送来的成百上千颗榴莲按质量等级快速分类，以确保优质货品进入工厂。不过，最近阿布东有了“甜蜜的烦恼”：随着中菲两国签署关于菲律宾鲜食榴莲输华植物检疫要求的议定书，他的工作量恐将大增。

“菲律宾榴莲获准出口中国将提高农户收入，产业内更多人会从中受益。我很开心，我们的榴莲能在中国得到认可。”阿布东说。

菲律宾是东南亚重要农产品出口国。菲农业部数据显示，该国2021年有约四分之一就业人口来自农业领域，超过1000万人在农场工作，农业在菲律宾当年国内生产总值（GDP）中的占比达9.6%。从香蕉、菠萝、芒果，到牛油果、椰青和“拳头”产品榴莲，巨大的中国市场正不断为菲律宾带来商机，为当地种植户创造就业机会、增加收入。

达沃被称为菲律宾的“果篮子”，榴莲产量占菲全国的约80%。相比其他榴莲品种，达沃本地榴莲品种不仅更抗虫害，产量也更高，目前主要出口泰国、马来西亚、韩国、新加坡等地。每年7月至10月当地榴莲大量上市，其中最主要也最受欢迎的品种“普亚塔”甜味浓郁，口感甜蜜馥郁。

坎德拉里奥·米库洛布曾任达沃榴莲协会会长15年。他给记者算了一笔账：达沃目前榴莲年产量超过5万吨，有3000多户种植户，至少5家加工厂。如果每户按1公顷、相当于100棵榴莲树的种植面积计算，每户年收入在实现对华出口后将增加约2800美元，“中国将成为达沃最大的榴莲出口目的地”。

“达沃榴莲种植潜力大，我们正鼓励现有农户扩大种植面积，鼓励更多新人加入，”米库洛布说，“榴莲获准对华出口将增加他们的收入，改善他们的生活状况，帮助降低当地贫困率，给菲律宾人带来实实在在的利益。”

菲律宾农业部预计，榴莲实现对华出口将在农场、包装和物流等领域为菲律宾创造超过1万个就业机会。

中菲双方已经确立农业、基建、能源、人文四大重点合作领域。菲律宾优质榴莲成功敲开中国市场大门，反映出不断走深走实的中菲合作前景。

中国驻菲律宾大使黄溪连日前接受新华社记者采访时说，中菲四大重点合作领域中第一个就是农业合作。菲律宾热带水果质量好，果农人口多但收入水平相对较低。“因此，我们希望一些受中国消费者欢迎的菲律宾水果能出口到中国去，榴莲就是首选。期待菲律宾榴莲不久后摆上中国百姓的餐桌，更好促进两国农业合作和经贸合作。”

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