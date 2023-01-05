新华社里约热内卢1月4日电 专访：中国一定能够取得抗疫胜利——访巴西东方学教授古斯塔沃·平托

新华社记者赵焱 陈威华

“鉴于中国政府三年来抗击新冠疫情的做法和成果，我相信中国通过优化调整防控措施，最终一定能够取得这场抗疫斗争的胜利，”巴西东方学教授古斯塔沃·平托在接受新华社记者采访时表达了他对中国抗疫的信心。

平托认为，三年来，中国在抗击新冠疫情方面为世界做出了榜样。他说，中国的防疫始终坚持人民至上、生命至上，并采取了一系列措施，有效应对全球几波疫情流行冲击，最大限度减少了重症和死亡。

最近，中国政府结合奥密克戎变异株致病力和毒力明显减弱以及国内医疗救治、病原检测、疫苗接种等能力持续提升，逐步优化了抗疫措施。对此，平托认为这是非常适当的举措，是符合人民意愿的。

“新冠疫情出现变化时，自然采取的应对措施也应该改变。”平托说，与此同时，新政策实施后必然会出现新的情况，巴西也经历过这样的时期。

平托说，从新冠病毒出现到今天，中国政府的每一步都非常谨慎，“我相信中国政府一定能带领人民走出疫情，并使人民更加团结、国家更加强大”。

优化后的防疫政策也包括取消入境后全员核酸检测和集中隔离，中外商务交往和旅行将更加密集，平托说，“巴西等南美洲国家一定会继续加强与中国的经贸合作，拉中合作正在走向成熟。”

他说，交往恢复了，不仅仅有利于经贸合作，文化和人文领域的交往也应该继续深化，“只有真正相互理解，才能更有利于中国与拉美地区关系的健康发展”。

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