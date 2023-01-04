1月2日，随着区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）对印度尼西亚正式生效，RCEP已对15个成员中的14个生效。这充分体现了RCEP的巨大活力和吸引力，将为区域经济一体化注入新动力。

作为世界上参与人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区，RCEP生效实施一年来，通过削减关税、扩大市场准入等持续释放利好，促进生产要素自由流动和高效集聚，使各成员的贸易投资合作更加密切，助力实现更高质量、更深层次的区域经济一体化，为地区和世界繁荣发展注入强劲正能量，给企业和民众带来了实实在在的好处。有关数据显示，2022年上半年，韩国、新加坡对RCEP其他成员出口分别增长18.7%和19.1%；2022年前9个月，泰国与RCEP其他成员的进出口总值同比增长10.1%。泰国商业部贸易谈判司司长奥拉蒙认为，RCEP生效实施的最明显利好是提振成员之间的贸易，进一步促进了区域经济融合。印尼贸易部部长祖尔基弗利·哈桑表示，RCEP有望通过增加商品和服务的出口，促进区域供应链发展和技术转让。在全球投资波动较大的背景下，大多数RCEP成员利用外商直接投资呈现出快速增长的态势。亚洲开发银行近日调高东南亚地区2022年经济增长预期，一定程度上反映出RCEP对地区国家经济发展的拉动效应。

作为RCEP成员中最大经济体，中国倡导真正的多边主义，坚持开放的区域主义，同有关各方一道全面高质量实施RCEP，让这一全球最大自贸区安排释放更多红利。从促进货物贸易发展、确保优惠原产地规则发挥实效，到高标准实施海关程序和贸易便利化规则、提高服务贸易对外开放水平等，中国携手各方持续推进贸易和投资自由化便利化。2022年前11个月，中国与RCEP其他成员进出口总额达11.8万亿元人民币，同比增长7.9%，占中国外贸进出口总额的30.7%。汇丰银行2022年11月初发布的调查报告显示，93%的RCEP成员受访企业预计将增加对华贸易往来，其中超四成企业预计未来一年中国业务将增长至少30%。

环顾当今世界，单边主义、保护主义明显上升，经济全球化遭遇逆流，世界经济复苏步履维艰。亚太经济进入疫后复苏的关键阶段。各经济体普遍面临供应链紊乱、粮食能源紧张、通胀压力加大等困难。在此背景下，RCEP各成员携手努力，推动这一全面、现代、高质量和互惠的自贸协定落地落实，发出维护多边主义、坚持开放合作、促进自由贸易、实现共同繁荣的积极信号，不仅对各成员共渡难关具有重要意义，也将为经济全球化深入发展提供新动力。正如澳大利亚国立大学东亚经济研究所所长彼得·德赖斯代尔所指出的，生效第一年，RCEP已显现将亚洲贸易红利投射到全球的潜力。

开放是人类文明进步的重要动力，是世界繁荣发展的必由之路。展望未来，中国将继续坚定奉行互利共赢的开放战略，坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，不断以中国新发展为世界提供新机遇。中方愿继续同有关各方全面高质量实施RCEP，推动建设开放型世界经济，让开放为全球发展带来新的光明前程。

《 人民日报 》（ 2023年01月04日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)