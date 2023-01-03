新华社内罗毕1月3日电 专访：中国适时调整防疫政策利好全球经济——访肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔

新华社记者黎华玲

“不久前，中国就新冠疫情防控政策适时作出新的重大调整，中国新冠疫情防控进入新阶段，这对全球经济来说是重大利好。”肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔日前接受新华社电话采访时说。

卡文斯·阿德希尔说，抗疫三年来，中国疫情防控政策不断调整优化，贯穿其中的理念始终如一，那就是坚持人民至上、生命至上，统筹疫情防控和经济发展。中国是世界第二大经济体，疫情防控措施优化调整后，经济将出现强劲复苏，有望为全球经济增长起到提振作用。

他表示，疫情防控措施的优化调整，将有助于恢复中外人员往来，重振投资、营商信心。“我自己就是受益者，不久后我就能前往中国继续攻读国际关系专业博士学位了。”

卡文斯·阿德希尔认为，调整后的防疫政策对中国和世界其他地区的旅游业发展将产生积极影响。世界旅游组织的数据显示，疫情发生前中国一直是全球最主要的出境旅游消费国之一。随着新政策的实施，不仅亚洲和欧洲旅游市场，肯尼亚旅游业也对重新吸引大量中国游客持乐观态度。

他指出，2013年以来，中非合作在“一带一路”倡议下不断拓展和深入，越来越多的中国企业来到非洲投资兴业，包括肯尼亚在内的许多非洲国家的基础设施在中国帮助下面貌一新。

“在2023年，我们将看到中国在经济社会发展方面的良好表现，全世界都将受益。各国应携手推动全球经济复苏，迎接更好的未来。”卡文斯·阿德希尔说。

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