新华社安曼1月3日电 专访：“中国在尊重和保护人权方面为发展中国家树立了榜样”——访约旦中国问题专家萨米尔·艾哈迈德

新华社记者冀泽

“从解决数亿人口的温饱问题到全面建成小康社会，中国实现了人民生活水平的跨越式提升。可以说，中国在尊重和保护人权方面为发展中国家树立了榜样。”约旦中国问题专家、作家萨米尔·艾哈迈德日前在接受新华社记者专访时表示。

“中国对人权的保障体现在让人民过上更幸福的生活，是落实到民生上的具体实践。”艾哈迈德表示，在中国共产党领导下，中国始终将尊重和保障人权作为重要工作，并能高效实施相关发展计划，包括持续制定和实施国家人权行动计划等。这意味着中国真正践行人民至上的理念。

艾哈迈德认为，中国在实现经济快速增长的同时，始终坚持以人民为中心，把保障人民的经济社会权利放在优先位置，切实提高了人民生活水平。“这是近年来到访过中国的人都能清楚注意到的。”

艾哈迈德长期关注中国，曾访华十余次，见证了中国近年来的发展。作为文明复兴领域的作家，艾哈迈德近年来已发表两部关于中国及阿中关系的著作，并在当地媒体发表数百篇相关文章。他希望中国的发展实践能够为阿拉伯国家的复兴带来启示。

艾哈迈德说，如何减贫、如何在发展中保障和改善民生，是发展中国家普遍面临的重要问题。中国近十年来在这方面取得的成就给他留下了深刻印象。

艾哈迈德指出，中国提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标，成为世界上减贫人口最多的国家，这是中国在保障人权方面取得的重大成就，堪称世界人权史上的奇迹。

“中国在尊重和保障人权方面探索出符合自身国情及时代潮流的理念与实践，也为广大发展中国家提供了有益借鉴。”艾哈迈德认为，中国积极倡导构建人类命运共同体，必将促进不同文明交流互鉴，推进全球人权治理体系发展。

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