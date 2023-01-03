新华社萨格勒布1月1日电 （记者李学军）欧盟委员会主席冯德莱恩1日访问克罗地亚，庆祝克罗地亚当天同时加入欧元区和申根区，成为欧元区第二十个成员国和申根区第二十七个成员国。

当天中午，冯德莱恩、克罗地亚总理普连科维奇和斯洛文尼亚总统穆萨尔在克罗地亚与斯洛文尼亚边境的布雷加纳边防检查站进行了简短交流，两国边境由此可以自由通行。

此外，克罗地亚内政部长博日诺维奇和外长拉德曼分别在布雷加纳边防检查站和克罗地亚与匈牙利边境的戈里钱边防检查站举行仪式，克罗地亚同斯洛文尼亚和匈牙利两国的边防检查由此全部取消。

普连科维奇说，克罗地亚实现了其战略目标，克罗地亚的加入将有助于加强欧元区和申根区。

当天零时刚过，克罗地亚财政部长普里莫拉茨和央行行长武伊契奇从萨格勒布的一个自动提款机内分别取出了50欧元现钞，标志着克罗地亚正式加入欧元区。

为实现从克罗地亚货币库纳到欧元的顺利过渡，克罗地亚政府规定，居民账户上的库纳将自动转化为欧元，欧元对库纳的汇率为1∶7.5345。从1日到14日，库纳和欧元可以同时使用，但如果用库纳现金支付则用欧元找零。从15日零时起，将只允许使用欧元。不过，2023年一整年时间内，居民都可以到银行和邮局将库纳现金免费兑换成欧元。

欧盟理事会2022年7月12日正式批准克罗地亚于2023年1月1日加入欧元区；2022年12月8日一致同意，克罗地亚于2023年1月1日成为申根区成员国。

《 人民日报 》（ 2023年01月03日 17 版）

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