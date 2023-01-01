新华社北京1月1日电 题：为人类和平与发展事业传递希望和信心——习近平主席二〇二三年新年贺词在国际社会引发热烈反响

新华社记者

新年前夕，国家主席习近平发表二〇二三年新年贺词。多国人士表示，习近平主席的新年贺词展现中国过去一年取得的瞩目成就，也向世界传递希望和信心。他们期待中国在未来持续发展进步，相信中国智慧、中国方案将为人类和平与发展事业不断作出新的重要贡献。

成就瞩目 为全球发展带来信心启迪

习近平主席在新年贺词中指出，2022年，我们胜利召开党的二十大，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，吹响了奋进新征程的时代号角。我国继续保持世界第二大经济体的地位，经济稳健发展，全年国内生产总值预计超过120万亿元。

世界看到，过去一年，中国万众一心、收获巨大成就，也为全球发展注入信心，中国式现代化建设为更多国家实现发展提供借鉴启迪。

“习近平主席的新年贺词温暖有力，充满希望，鼓舞人心。”新加坡时政评论员翁德生说，新年贺词阐述了中国取得的瞩目成就，再次展现通过自身努力进行中国式现代化建设的坚定决心，中国为推动全球化健康发展注入正能量。

在《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫看来，中国2022年的关键词是“克服困难”与“取得成就”。他在收听习近平主席的新年贺词后表示，2022年中国人民取得的成就令世人瞩目，同时在疫情背景下，中国因时因势优化调整防控措施，坚持人民至上，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，保障经济社会发展。在这一过程中，中国人民表现出心往一处想、劲往一处使，团结起来共克难关的优秀品质。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺指出，中共二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，对团结和激励中国人民以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴具有重大意义。他认为，中国式现代化建设取得的成就在地区和世界范围内带来信心与红利，中国发展经验必将继续提供重要启示借鉴。

在法国《新团结》报主编克里斯蒂娜·比埃看来，中国发展注重创新，注重提高人民生活水平，中国政府不断带领人民实现自己的梦想。她说，中国的发展经验值得更多国家思考研究。

“过去一年中国取得的诸多成就令世界瞩目。”俄罗斯莫斯科国立大学新闻系俄中研究中心主任叶甫盖尼·扎伊采夫认为，中国正稳步推动各领域发展，已成为当今世界重要稳定因素，为国际社会解决现有问题、实现可持续发展带来信心和希望。当今世界并不太平，“中国作为负责任的大国，积极推动构建人类命运共同体，为世界和平与发展注入中国力量”。

韩国韩中城市友好协会会长权起植说，习近平主席的新年贺词向中国人民和世界传递了新的希望。过去几年，中国在各方面都展现出自信和担当，在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，中国也必将成功克服挑战，为推动全球发展带来信心。

稳中求进 为世界经济复苏提供机遇动能

习近平主席在新年贺词中强调，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变。只要笃定信心、稳中求进，就一定能实现我们的既定目标。今天的中国，是梦想接连实现的中国；是充满生机活力的中国；是赓续民族精神的中国；是紧密联系世界的中国。

过去一年，变革与动荡持续演进，团结与分裂相互激荡，世界经济陷入低迷，亟待复苏。世界期待，中国持续推动高质量发展，继续致力于构建开放型世界经济，不断以中国新发展为世界提供新机遇。

泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏对今天的中国“充满生机活力”和“紧密联系世界”印象深刻，认为过去一年，无论是二十国集团领导人峰会还是亚太经合组织领导人非正式会议，习近平主席提出的重要主张都让世界看到中国始终是开放型世界经济的倡导者和推动者，“在百年变局加速演进的当下，我相信中国将继续为各国发展带来机遇”。

从习近平主席的新年贺词中，科尔茹姆巴耶夫看到中国经济稳中求进为世界经济复苏带来的新希望。“中国是共建互利共赢的开放型世界经济的倡导者，相信新的一年，中国会继续以实际行动加大开放力度，中国经济稳健发展将为世界经济复苏与发展提供机遇和动能。”

埃及阿德尔经济与战略研究中心负责人卡里姆·阿德尔认真阅读习近平主席的新年贺词后感触很深。他说，回顾过往，中国扩大高水平对外开放不断取得成功，建成面向全球、高效益、高增长的自由贸易网络，共建“一带一路”倡议成为深受欢迎的国际公共产品和合作平台，全球发展倡议、全球安全倡议赢得了众多国家支持和响应……展望未来，阿德尔期待中国为全球发展繁荣作出更多贡献。

“中国成功的经济社会发展为应对未来挑战奠定了基础。”德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克认为，世界上没有任何一个国家像中国一样，为未来发展制定如此清晰重要的蓝图。“我尤其认同习近平主席在新年贺词中所说的‘今天的中国，是梦想接连实现的中国’，中国始终是实现梦想的地方，未来仍将如此。”

从习近平主席的新年贺词中，阿根廷罗萨里奥大学中国阿根廷研究小组协调人卡拉·奥利瓦看到了拉中贸易进一步向好的希望和机遇。“中国已成为拉美地区重要的贸易伙伴和投资来源，拉中经贸活动已成为拉美经济发展的重要动力源。”奥利瓦说，“我坚信一个更加现代化的中国能为世界繁荣发展作出更大贡献！”

命运与共 为人类和平与发展贡献智慧方案

习近平主席在新年贺词中强调，我们始终如一珍视和平和发展，始终如一珍惜朋友和伙伴，坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，努力为人类和平与发展事业贡献中国智慧、中国方案。

新的一年，变乱交织的世界会走向何方，是冲突、对抗、遏制、脱钩，还是和平、发展、合作、共赢？世界相信，中国将发挥重要作用，汇聚强大合力，促进共同繁荣进步。

英国48家集团俱乐部副主席基思·贝内特对习近平主席强调“努力为人类和平与发展事业贡献中国智慧、中国方案”深有感触。“在维护和平方面，中国总是言出必行。”贝内特说，“倡导摒弃保护主义、禁运和单边制裁，倡导通过全面、包容的全球化推动世界经济复苏，不让任何一个国家掉队……中国总是能提出符合全人类共同利益的解决方案和机制。”

回顾过去一年中国为维护世界和平所作努力，塞尔维亚国际政治经济研究所研究员卡塔琳娜·扎基奇颇为感动。扎基奇说，变化和动荡没有阻挡中国推动建立友好、合作国际关系的决心和行动。中国是世界和平的有力推动者，更多国家需要行动起来，共同为人类的和平事业创造机遇。

在卢旺达大学政治学系高级讲师伊斯梅尔·布坎南看来，中国是国际社会实现和平共处、共同发展的真诚伙伴。他说，中国为卢旺达减贫提供了巨大帮助，涉及基础设施、教育、医疗和农业等领域。中国设计、建造的公路促进卢旺达的贸易往来，中国援建的马萨卡医院为卢旺达人提供了高质量的医疗服务，“我赞赏中国为促进世界和平、推动人人享有发展机会所作的努力”。

巴西瓦加斯基金会巴中研究中心主任埃万德罗·卡瓦略每年都会关注习近平主席发表的新年贺词。他说，习近平主席的新年贺词再次为国际社会注入信心，中国智慧和中国方案是构建新型国际关系的一盏明灯。中国提出的构建人类命运共同体理念，将推动共建更加和平美好的世界。

法国巴黎法中友好协会副主席利亚齐德·本哈米指出，过去一年，经过中国人民艰苦卓绝的努力，中国社会发展和经济增长都取得瞩目成就。当下，中国与其他国家的命运紧密相连。习近平主席在新年贺词中表明中国在国际舞台上加强合作、促进发展的决心，世界期待中国在和平、发展、创新等重要议题上作出新的贡献。

美国巴德学院前高级研究员彭润年表示，近年来，中国持续推动完善全球治理，中国相继提出“一带一路”倡议、全球发展倡议和全球安全倡议，积极推动构建人类命运共同体，期待中国继续为世界和平与发展贡献中国智慧和中国方案。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)