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国际锐评丨2023，中国送给世界一份宝贵的新年礼物

2023年01月01日17:56 | 来源：央视新闻客户端
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　　2023年第一天，世界各地的人们共同迎来新年第一缕阳光，共同许下对和平与发展的期盼。中国国家主席习近平前一天发表新年贺词，强调今天的中国紧密联系世界，明天的中国更加美好，并祝愿世界和平美好、幸福安宁。

　　国家主席习近平通过中央广播电视总台和互联网，发表了二〇二三年新年贺词。

　　这是中国的新年愿望，也是送给世界一份宝贵的新年礼物。不少国际分析人士认为，习主席的贺词振奋人心，令世界备受鼓舞。

　　世界好，中国才能好；中国好，世界才更好——这是中国执政党朴素而深刻的世界观。过去一年中国发展的故事充分证明，一个梦想接连实现、充满生机活力、赓续民族精神、紧密联系世界的中国，不仅发展自身，也造福世界。

　　在刚刚过去的一年，中国共产党成功召开二十大，被外媒评价为“这一年中国最重大的事件”。二十大不仅开启了中国全面建设社会主义国家的新征程，也成为中国与世界携手创造美好未来的新起点。中国还成功举办北京冬奥会、冬残奥会，“团结的雪花”为动荡不安的世界带来了希望与温暖。

　　过去一年，中国继续保持世界第二大经济体的地位。全年国内生产总值预计超过120万亿元。从巩固脱贫攻坚成果到全面推进乡村振兴；从中国空间站全面建成、第三艘航母“福建号”下水，到首架C919大飞机正式交付、白鹤滩水电站全面投产……在全球经济衰退的2022年，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不变，仍是世界经济增长最有力的引擎。

　　过去一年，世纪疫情反复延宕，奥密克戎扰动世界。“我们战胜了前所未有的困难和挑战，每个人都不容易。”中国政府始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准防控，因时因势优化调整防控措施，统筹经济发展和疫情防控取得显著成果。“疫情防控进入新阶段，仍是吃劲的时候，大家都在坚忍不拔努力，曙光就在前头。”习主席的判断为中国、为世界都注入了宝贵信心。一个流动、复苏的中国将为世界带来更多机遇。

　　过去一年，百年变局加速演进，世界并不太平，中国与世界的联系更加紧密。从北京“冬奥外交”，到中美元首会晤、中俄元首会晤，再到出席二十国集团领导人峰会、亚太经合组织领导人非正式会议，习主席在北京会见了不少老朋友，也走出国门讲述中国主张，为应对世界难题提出中国方案、中国智慧。

　　过去一年，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）取得亮眼成绩。前11个月中国对14个RCEP成员国进出口同比增长7.9%；中国继续担任《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）主席国，努力推动达成“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”……多边主义取得累累硕果，合作共赢故事在全球上演，人类命运共同体更加紧密。

　　“全力以赴”——古巴拉美社这样形容中国的2022年。2023年是中国全面落实二十大精神的开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年。这一年，中国将迎来改革开放45周年，“一带一路”倡议提出将迈进第十个年头……当一件件重要大事扑面而来，如何开好局、谋好篇？

　　习主席强调，明天的中国，奋斗创造奇迹、力量源于团结、希望寄予青年。“14亿多中国人心往一处想、劲往一处使，同舟共济、众志成城，就没有干不成的事、迈不过的坎。”这正是中国人把宏伟目标变成美好现实的底气。国际社会纷纷期待，后疫情时代的中国成为全球投资“强磁场”，为世界经济注入强动力。

　　新年的钟声已经敲响，新年的阳光洒满世界。

　　一往无前、顽强拼搏的中国人，将让明天的中国更美好；一个与世界共赢的中国，将为全球繁荣发展注入更多正能量。

　　（国际锐评评论员）

(责编：赵光霞、袁勃)

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