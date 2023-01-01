新华社东京1月1日电 专访：与中国同在RCEP内对日本意义重要——访日本贸易振兴机构成都代表处首席代表森永正裕

新华社记者钟雅

日本贸易振兴机构成都代表处首席代表森永正裕日前接受新华社记者视频连线采访时表示，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）将日本及其最大贸易伙伴中国纳入同一自贸框架，对日本而言具有重要意义。

“在贸易量大的情况下引入零关税，（对贸易的）促进效果最为显著。”他说。中国是日本最大贸易伙伴、出口市场和进口来源地。中国海关总署数据显示，2021年中日贸易额增长17.1%，达到3714亿美元。

作为世界上最大的经济体之一，中国对RCEP作出了重要贡献。据亚洲经济研究所测算，如果中国没有加入RCEP，日本将是受影响最严重的国家。森永也认为，如果中国不参加，RCEP给日本带来的利好会大幅减少。

RCEP由东盟十国及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰签署，是全球经济体量和发展潜力最大的自贸区。2022年1月1日生效以来，RCEP持续助力各成员国外贸增长。

日本政府近期公布的数据显示，2022年1月至10月，日本农林水产品与食品出口额达1.12万亿日元（1美元约合131日元），其中对中国大陆地区出口额为2293亿日元，排名第一，较上年同期增长24.5%。

森永表示，RCEP不仅可以通过关税优势对贸易产生巨大刺激作用，而且对东亚区域资源统一配置和产业链重组将起到重要作用。

森永认为，RCEP这种高水平、统一贸易投资规则的自由贸易形式，为今后构建更高水平、更大范围、统一规则的自由贸易协议提供了参考。

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