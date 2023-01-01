人民网北京12月31日电 （记者李欣怡）东盟地区在中国实施共建“一带一路”、“双循环”经济发展对外循环中具有重要的位置。近三年来，比邻而居的中国与东盟互为最大贸易伙伴和重要的投资合作伙伴。就2022年中国与东盟合作成果和2023年合作展望，记者采访了中国—东盟商务理事会执行理事长、RCEP产业合作委员会主席、中国首席东盟商务专家许宁宁。

许宁宁指出，2022年是中国与东盟建立全面战略伙伴关系首年，开局呈现崭新态势。双方发布了《中国—东盟全面战略伙伴关系行动计划（2022-2025）》，就共建五位一体的伙伴关系（和平伙伴关系、安全伙伴关系、促进繁荣的伙伴关系、可持续发展伙伴关系、友好伙伴关系）明确了目标、强化了举措。双方发布了《关于加强中国—东盟共同的可持续发展联合声明》。2022年双方政治关系更加紧密，经贸合作更添活力，人文交流更为深入。

许宁宁谈到，2022年是东盟成立55周年。作为东盟近邻和全面战略伙伴，中国发表了《中国支持东盟中心地位的立场文件》，表示希望看到一个团结、独立、强大、发展的东盟，坚定不移支持东盟在区域架构中的中心地位，支持东盟在地区和国际事务中发挥更大作用。

2022年也是1997年爆发东南亚金融危机25周年，是中国—东盟自由贸易协定签署20周年。双方经济日益融合，经贸合作蛋糕不断做大，中国—东盟自贸区正迈向3.0时代。许宁宁介绍，2022年，中国—东盟经贸逆势增长，继续互为最大贸易伙伴并再创新高，中国对东盟贸易占中国对外贸易比重上升。中国对东盟贸易、投资、基础设施建设的展开，为东盟经济复苏做出了贡献。亚洲开发银行最新预测，东盟经济增长率2022年5.5%。中国—东盟经贸关系已成为地区合作典范，双方相互成就，共谋发展。

“东盟发起、中国积极支持、15国参与的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）于2022年1月1日生效实施，作为世界上最大的自由贸易区推动着区域一体化向更高水平迈进。”许宁宁说，中国和东盟分享超大规模市场，充分发挥产业互补优势，合理配置生产要素，紧密产业链供应链，展现出广阔的合作前景。

2022年9月，第十九届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会成功举办，以“共享RCEP新机遇，助推中国—东盟自由贸易区3.0版”为主题，共举办了88场线上线下经贸活动，首次设置了东盟和RCEP精品展区、中央企业展区，新增了新能源汽车、文旅康养、跨境电商等内容，为构建更为紧密的中国-东盟命运共同体作出了积极贡献。

2022年也是《南海各方行为宣言》签署20周年，双方发布了《纪念＜南海各方行为宣言＞签署20周年联合声明》，致力于维护并营造有利环境，将南海构建成和平之海、友谊之海、合作之海。

许宁宁谈到，2022年中国与东盟成员国的双边关系进一步巩固发展，国家领导人积极互访，引领合作成效显著。他认为，2022年中国与东盟合作一路前行，是基于长期以来双方睦邻友好关系的不断深入发展，是基于双方共同充分意识到增进合作是共同发展、应对挑战的必然选择，是基于双方对合作愿景的信心和期待，相信在2023年新的一年双方全面战略伙伴关系建设必将进一步惠及中国与东盟各国、惠及亚太区域稳定和增长、惠及人类命运共同体建设。

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