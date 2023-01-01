新华社北京12月31日电 题：团结奋进，为推进中华民族伟大复兴贡献力量——习近平主席二〇二三年新年贺词令海外中华儿女深受鼓舞

新华社记者

新年前夕，国家主席习近平发表二〇二三年新年贺词。我驻外人员、留学生和海外华侨华人纷纷表示，习近平主席的新年贺词令身在海外的中华儿女深受鼓舞、倍感振奋，新的一年，大家将团结奋进，阔步向前，众志成城，为全面建设社会主义现代化国家、推进中华民族伟大复兴作出自己的贡献。

宏伟蓝图激发奋斗动力

习近平主席在新年贺词中说，2022年，我们胜利召开党的二十大，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，吹响了奋进新征程的时代号角。

在埃及工作的中国化学工程第十六建设有限公司管理人员瞿鹏认真聆听了习近平主席的新年贺词。他表示，习近平主席亲切的话语为我们开启了新一年的逐梦征程，激发我们更加奋发有为。中华民族伟大复兴是每个中华儿女的共同理想，只有脚踏实地、不断努力，才能让理想成为现实。我们只有以梦为马，以汗为泉，才能不忘初心，不负韶华。

“习近平主席的新年贺词描绘了未来宏伟蓝图，指明了新一年里全体中华儿女共同努力的目标和方向。”通过互联网聆听习近平主席新年贺词的全英中国学生学者联谊会副主席王铭初说，作为年轻一代，我们心系祖国腾飞，情牵家乡发展。广大留英学子一定积极响应习近平主席的号召，厚植家国情怀、涵养进取品格，以奋斗姿态激扬青春，为中国式现代化建设添砖加瓦，为中华民族的美好未来贡献力量。

“聆听习近平主席的新年贺词，我们心潮澎湃，倍感振奋。身为和祖国相距遥远的海外侨胞，我们为祖国取得的伟大成就和确定的宏伟目标深感自豪。”智利华商联合总会会长王何兴说，只要我们心往一处想、劲往一处使，我们的目标就一定能实现。

美国旧金山湾区中国统一促进会荣誉会长何伟明在当地时间凌晨通过互联网聆听了习近平主席的新年贺词。他表示，以中华民族伟大精神为依托，我们一定能克服前进路上的各种艰难险阻，实现中华民族伟大复兴的中国梦。海外中华儿女都将更积极地投身于这一伟大历史进程，我们对民族使命感到光荣，对前途充满信心和力量。

今天成就倍增前进信心

习近平主席在新年贺词中强调，历史长河波澜壮阔，一代又一代人接续奋斗创造了今天的中国。今天的中国，是梦想接连实现的中国；是充满生机活力的中国；是赓续民族精神的中国；是紧密联系世界的中国。

“过去一年，中国推动共建‘一带一路’高质量发展，更广泛惠及全球，中国航天科技领域成果全速推进、新冠疫情防控措施不断优化调整，北京冬奥会、冬残奥会等系列重大国际活动相继成功举办……中国人民排除万难，逢山开路，遇水搭桥，今天的中国让世界看到中华民族的强大力量！”泰国中华总商会副主席暨各行业公会执行主任李桂雄表示，海外华侨华人坚信，中国将继续携手各国促进世界经济复苏和共同发展，维护国际公平正义与安全稳定，推动构建人类命运共同体。

“中华民族正处于一个超越以往任何时候的伟大时代，一个不断创造出令世人惊叹的伟大奇迹的时代。”谈到过去一年中国发展取得的辉煌成绩，英国伦敦华埠商会主席邓柱廷赞叹不已。邓柱廷说，随着中国疫情防控优化调整措施逐步落实，中国经济社会活力将进一步释放，相信中国将以实际行动克服当前困难，推动经济发展继续沿着高质量轨道前行，继续为地区和世界发展带来更多利好。“我们对中国未来发展信心十足、充满期待！”

澳大利亚全澳中国和平统一促进同盟会长钱启国说，过去一年，中国经济稳健发展，各项事业不断取得进步，新的一年孕育新的希望，祝愿祖国繁荣昌盛，人民幸福安康。

中国第26批赴刚果（金）维和部队指挥长朗杰次仁表示，过去一年，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全军全国各族人民风雨无阻向前行，统筹疫情防控和经济发展，取得了举世瞩目的成就。“明年是中国赴刚果（金）执行维和任务20周年，我们全体维和官兵将秉持构建人类命运共同体理念，传承维和精神，忠实履行使命，维护世界和平！”

中国第19批援塞内加尔医疗队全体队员在达喀尔驻地通过卫星电视收看习近平主席发表新年贺词。医疗队队长吴启明说，伟大的祖国之所以能够繁荣昌盛，得益于党的坚强领导、得益于广大人民群众团结一心、得益于在面对困难时众志成城的民族精神。“中国始终如一珍视和平和发展。我们全体队员将秉持构建人类命运共同体理念，在援非路上心系祖国、只争朝夕，用大爱无疆的使命担当、精湛的医疗技术和严谨的工作态度展现中国卫生工作者的良好形象。”

众志成城共创美好未来

习近平主席在新年贺词中说，明天的中国，奋斗创造奇迹；力量源于团结；希望寄予青年。

俄罗斯华讯公司总经理黄国良说，未来中国发展需要全体人民共同奋斗。过去的一年，世界并不太平，作为海外经商人士，对此深有体会。当前复杂的世界经济环境充满挑战，但也不乏机遇，我们应当坚定信心，不断开拓市场，推动中国经济这艘巨轮行稳致远。

“只要在当下努力奋斗，就一定能够把宏伟目标变为美好现实。”阿联酋华侨华人文化教育协会会长唐振刚说。作为旅居海外多年的文旅行业从业人员，唐振刚一直用实际行动推动中阿文化交流互鉴。新的一年，他希望为实现中华民族伟大复兴贡献自己的力量。

“习近平主席的新年贺词回顾了一年来中国的发展和成就，激励着包括广大海外华侨华人在内的全体中华儿女昂首阔步迈向更美好的未来。”巴西中国和平统一促进会会长王俊晓表示。正如习近平主席所说，明天的中国，力量源于团结。中国是一个人口大国，只有团结一心才能实现伟大奋斗目标。巴西中国和平统一促进会将继续在团结两岸同胞、推动祖国和平统一大业和维护侨胞利益、增进中巴交流等方面积极努力。“我们坚信，全体中华儿女团结一致、众志成城，一定可以实现中国的完全统一和中华民族伟大复兴！”

“青年兴则国家兴，中国发展要靠广大青年挺膺担当。”全法中国博士生联谊会理事长于洋表示，习近平主席在新年贺词中对青年的寄语令海外学子深受鼓舞。作为一名旅法留学生，在新的一年里，他将在夯实自身科研基础、顺利完成学业的同时，助力中法两国在科技、人文等领域建立更加密切的合作关系。

“青年强则国强，作为学者，坚信在国家有力支持下，中国科技必将取得长足发展。”早稻田大学中国留学生学者友好联谊会会长毕天维对未来充满信心。

第22批中国（云南）援乌干达医疗队队长郭致平表示，年轻的医疗队队员们身处远离祖国的地方，深知肩负重要使命。习近平主席的新年贺词让队员们深受鼓舞，他们将充分利用自己所掌握的专业知识和技能做好医疗援助工作，为增进中乌人民友谊、推动构建人类卫生健康共同体贡献一份力量，让青春在新征程中绽放理想之花。

(责编：贾文婷、崔越)