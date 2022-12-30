新华社北京12月30日电（记者马卓言）外交部发言人汪文斌30日表示，事实一再证明，美国既是最大的虚假信息散布者，也是最大的“新闻自由”双标持有者。

当日例行记者会上，有记者问：近日，《纽约邮报》等多家美国媒体报道多起美国防部、联邦调查局利用社交媒体平台散布虚假信息、操纵国内外舆论的案例。发言人对此有何评论？

汪文斌说，根据报道的披露，美国国防部下属机构曾通过在推特设立大量虚假账号并要求推特将账号纳入“白名单”等手段，操控话题，进行欺骗性宣传，持续干预中东民众认知，粉饰美国及其盟友在该地区的非法军事活动。报道还披露，美国政府曾在新冠疫情大流行后，持续向推特施压，打压乃至关闭在疫苗接种等问题上与美国政府官方立场相悖的用户账号。

“美国一贯标榜‘新闻自由’，但世人看到的却是，本应作为大众获取和分享信息的社交媒体平台，成了美国政客散布虚假信息、操纵国际舆论的工具，成了美国对他国肆意‘污名化’‘妖魔化’的武器。”汪文斌说。

汪文斌说，从冷战时期发起“知更鸟计划”收买媒体操纵舆论，到新世纪借“洗衣粉”“白头盔”对伊拉克、叙利亚发动战争，再到编造“世纪谎言”诬蔑中国治疆政策，事实一再证明，美国既是最大的虚假信息散布者，也是最大的“新闻自由”双标持有者。

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