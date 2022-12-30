新华社北京12月30日电 题：回眸2022：动荡的世界蕴含向前的力量

新华社记者谢彬彬 郑汉根

即将过去的2022年，世界不太平。这一年，局部冲突硝烟又起，冷战思维和集团政治回潮，经济全球化继续遭遇逆流，极端天气频现困扰全球……当今世界正在经历深刻而宏阔的历史之变。英国《柯林斯英语词典》选取“长久危机”作为这一年的年度词汇，日本汉字能力检定协会则将“战”字作为年度汉字，德国语言协会宣布“时代转折”成为德语年度热词之首，无不反映出人们在如何看待国际局势问题上的共识：世界进入了新的动荡变革期。

危机也带来变革、孕育希望——在国际舞台上始终存在向上、向前的力量，倡导以团结化解分裂，以合作回答对抗，以包容代替排他，给这个变乱交织的世界带来光明和希望。

这一年，国际局势动荡不安，各国人民追求和平与发展的期盼愈发强烈。

年初，乌克兰危机升级，冲击全球安全格局。在以美国为首的北约不断拱火下，军事冲突延宕至今，俄乌谈判屡屡受挫，和平解决这场危机的曙光依然微弱。巴以冲突持续不断、伊核谈判分歧难弥、朝鲜半岛局势趋紧……一些长期性的国际热点问题依旧是世界的不稳定因素。

另一方面，人心思定，各国人民更加期盼能在和平安宁的环境中致力于社会发展。今年4月，习近平主席提出全球安全倡议，契合了国际社会求和平、盼公道、促发展的共同心声。和平是发展的前提，发展是和平的保障。中国积极推动国际社会重新聚焦发展，举办了消博会、服贸会、进博会等一系列国际展会，创设“全球发展和南南合作基金”，加大对中国-联合国和平与发展基金的投入，成立全球发展促进中心……一项项务实有效的举措，为世界共谋发展合作开辟新空间、提供新机遇、注入新动力。中国提出的全球发展倡议，得到国际社会热烈响应，目前已有100多个国家和包括联合国在内多个国际组织支持倡议，近70个国家加入“全球发展倡议之友小组”，全球共谋发展的力量在不断壮大。

这一年，分裂对抗、“脱钩断链”的鼓噪甚嚣尘上，同时开放合作的呼声持续增强。

近年来，美国及其一些盟友动辄舞起制裁“大棒”，扰乱全球供应链，进一步加剧全球经济压力。美国还强推所谓“印太经济框架”，滥用“长臂管辖”胁迫、制裁其他国家，出台“芯片法案”等打压其他国家科技发展……种种为了一己之私扰乱全球经济秩序的做法，处处强调“本国优先”而损害他国正当权益的行径，遭到大多数国家的抵制和反对。

另一方面，放眼世界，开放合作的潮流奔涌向前。区域全面经济伙伴关系协定的正式生效催生了世界上最大的自贸区。金砖机制促进各国平等互利合作，释放出愈发强大的吸引力，越来越多国家“排队”申请加入。克罗地亚佩列沙茨大桥通车，中欧班列今年开行数量再创新高……共建“一带一路”捷报频传，充分表明开放合作魅力难挡，人们谋求相互联通、共同发展的愿望愈加强烈。

这一年，霸权主义和强权政治威胁世界和平与稳定，然而越来越多的国际力量发出捍卫公平正义的强音。

人们看到，乌克兰危机升级后，广大发展中国家顶住强权政治的压力，拒绝选边站队。即使是美国的一些盟友，也开始认识到“美国大发战争财，却让欧洲国家受苦”。法国总统马克龙表示，法国将坚持独立的外交政策，“不做任何大国的附庸”。人类已经进入21世纪，固守冷战思维、沉迷强权政治显得愈发不合时宜，推动建立相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系才是人间正道。上海合作组织今年迎来新一轮最大规模扩员，再次彰显出“上海精神”的凝聚力和吸引力。

这一年，单边主义扰乱国际秩序，全球治理面临严峻挑战，但多边合作也呈现出巨大的生命力。

美国为挽救本国经济不断采取单边主义政策，《通胀削减法》违反世贸组织相关规定，构成对其他国家相关产业歧视性对待，引发包括欧洲盟友在内的多国强烈不满。为应对自身高通胀，美国激进加息，严重扰乱全球经济和金融市场，“美国生病、全球吃药”的任性霸道做派进一步透支美国国家信誉。

人们也看到，多边合作始终有着难以阻挡的前行力量。《湿地公约》缔约方大会通过“武汉宣言”，《联合国气候变化框架公约》缔约方大会取得诸多积极成果，《生物多样性公约》缔约方大会通过“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”，彰显多边主义仍是应对全球性挑战的良方，展现国际社会共同努力构建人与自然生命共同体的决心。作为多边主义和应对气候变化全球合作的坚定推动者，中国的积极贡献得到国际社会高度评价。

回望2022，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，透过乱局，人们依然可以看到破云而出的光亮。面对风高浪急的国际环境，中国胸怀天下，勇毅前行，应变局，解困局，创新局，为解决人类面临的共同问题贡献中国方案，为变乱交织的世界提供了宝贵的确定性和稳定性。

凡是过去，皆为序章。展望来年，无论世事如何变幻，不变的是人们对光明正义的追求，对和平稳定的期许和对美好生活的向往。面对乱和变，方知定与恒的可贵。只要越来越多的国际力量能以强大的定力和恒心，致力于共同发展、团结合作，必能凝聚起共同前行的强大力量。和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡，人心所向、大势所趋决定了人类前途充满希望。

(责编：崔越、杨牧)