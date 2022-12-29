新华社北京12月29日电 美国联邦最高法院27日以5票赞成、4票反对的结果，决定暂不终止以防疫为由已实施两年的非法移民快速驱逐令。最高法院这一裁定受到在移民问题上持强硬立场的共和党人欢迎，而民主党政府则一直寻求终止快速驱逐令。

缓解危机的“唯一办法”？

华盛顿联邦地区法院法官埃米特·沙利文11月裁定，获称“42条”的非法移民快速驱逐令不合法，应停止实施。而19个共和党主政的州政府则主张，一旦终止实施快速驱逐令，业已创纪录的非法越境人次将会大幅攀升，导致非法移民在美落脚州资源紧张。

这一争议闹到最高法院。保守派占多数的最高法院27日以5票赞成、4票反对的结果，推翻沙利文裁决，并宣布将在明年2月听取关于此案的口头辩论。

最高法院支持上述19个州的意见。“这些州宣称，它们面临边境移民危机而政策制定者未能就如何充分应对达成一致，”裁决书写道，“这些州建议，缓解危机的唯一办法是本法院尽快下令指示联邦政府继续实施新冠疫情时期的‘42条’政策。”

“42条”2020年3月开始实施时，正值新冠疫情在美国暴发初期。时任共和党籍总统唐纳德·特朗普领导的政府援引《美国法典》中涉及公共卫生和公民权利相关规定，以疫情防控为由，对试图非法跨越陆路边境进入美国的移民实施集体驱逐，而无需单独评估这些移民的具体情况和保护要求。

美国疾病控制和预防中心4月初宣布，美国不需以“保护公众健康”为由继续实施快速驱逐令，该措施原定今年5月23日失效。然而，路易斯安那州联邦地区法院法官5月20日裁定，快速驱逐令继续生效。

这是12月22日在美国华盛顿拍摄的圣诞树装饰掩映下的白宫。（新华社记者刘杰摄）

白宫：“不是移民执法措施”

民主党籍总统约瑟夫·拜登上任后寻求终止快速驱逐令。白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔27日说，拜登政府将遵守最高法院指令并为最高法院审理“42条”相关案件做准备，同时继续为“‘42条’最终终止时以安全、有序、人道的方式管理边境做好准备”。

让-皮埃尔说，“42条”是公共卫生措施而非移民执法措施，“不应当无限期延长”。

美国民权联盟律师李·格伦特对最高法院裁定暂不终止快速驱逐令表示失望。他说，移民会继续因此而受苦，“我们将继续战斗，直至最终废止这项政策”。

快速驱逐令导致遭驱逐和抓捕的非法移民数量大幅增加。据美联社报道，根据这项政策，美国驱逐非法移民已达250万人次。一家移民援助组织的联合创始人安德烈亚·鲁德尼克说，美国南部边界外的状况简直是一场人道主义危机，隔着跨境大桥，数以千计寻求进入美国的移民在纸箱和临时帐篷里度日，为温饱发愁。

支持快速驱逐令的州欢迎最高法院裁定。艾奥瓦州共和党籍州长金·雷诺兹27日称自己为“42条”得以保留而“心存感激”。不过，她说，要解决拜登政府“忽视了两年”的移民危机，这“只是临时补救办法”。

三辆大客车24日在圣诞节前夜抵达美国首都华盛顿，停在民主党籍副总统卡玛拉·哈里斯官邸外。刺骨严寒中，从车上走下百余名拉美移民——他们被共和党人主政的得克萨斯州“发送”到此，用作向民主党政府发难的“武器”。

得州州长格雷格·阿博特27日早些时候在社交媒体推特写道，得州今年以来向州外转运将近1.6万名非法移民，以缓解偷渡客涌入给该州边境社区带来的压力，其中超过8900人被运到华盛顿，而运抵纽约、芝加哥和费城的移民数量大致为5000、1500和630人。（陈丹）

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