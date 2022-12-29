不忘老朋友，绵延跨国情。时政微视频《三十七年的友谊》以习近平主席给美国友人兰蒂的复信为切入点，讲述了一段习近平主席与美国艾奥瓦州老朋友们长达37年的跨国情谊。视频以珍贵图片及影像资料展现习近平主席与美国老朋友交往的温馨和精彩瞬间，感动了众多网友。《三十七年的友谊》在人民日报客户端首发后，“学习强国”平台、人民网、百度、腾讯、凤凰网等均于首页推广，覆盖受众超3亿人次。

为人类谋进步、为世界谋大同。为展现中国共产党致力于推动世界和平发展的初心和使命担当，人民日报社国际部、人民网、中国共产党新闻网于10月15日推出15个语种融媒体产品《微视频|回声》。作品通过虚实结合的视觉元素，鲜活地呈现5个中国外交暖心故事，在海内外100余家主流媒体落地，覆盖受众超6亿人次。

高访零时差，镜头近距离。为系统深入阐述新时代中国特色大国外交理念和实践，全方位、多角度报道我国领导人出访重大外交活动，人民日报推出感受大国外交最前线的融媒体时政栏目“零时差·第一现场”。从撒马尔罕到巴厘岛、曼谷，再到利雅得，该栏目灵活运用融合传播方式，对习近平主席出访进行了深入报道。截至目前，共推出相关视频、海报、图文等融媒体产品80余条。相关话题词登上微博、抖音等社交媒体热搜，系列产品累计覆盖受众超8亿人次。

一图说中国，一点传世界。9月1日起推出主打可视化传播的“图·文”栏目迄今共发布13组海报，内容涵盖了党的二十大、抗美援朝纪念日等重大节点和热点事件。其中，《辉煌这十年》系列海报一上线即被人民日报法人微博转发，截至目前阅读量已达830万。

中国新发展，世界新机遇。人民日报社国际部、人民网、人民视频于8月11日起联合推出44集系列短视频《新时代·我在中国》及相关融媒体报道。通过镜头跟随记录40位（组）外籍嘉宾在新时代中国的真实经历、见闻和感受，讲述他们在不同行业和领域感受中国新时代发展的故事。截至目前，相关产品被海内外超过100家媒体转载发布，覆盖受众超5亿人次。

时事观察局，带你读时代。为更好地宣传报道好我重要主场外交活动和重大国际热点新闻，人民日报打造了“我在博鳌”“两会零时差”“时事观察局”“金砖VLOG”“进博零时差”“服贸零时差”“秒懂党代会”“世界杯零时差”等系列多语种融媒体产品，将现场实时报道和深度解读第一时间传递给海内外受众。截至目前，共发布融合报道产品200余件，互动直播10余场，累计播放量超14亿次。

青年新风貌，百年正青春。今年是中国共产主义青年团成立100周年。为深入宣传阐释习近平总书记关于青年工作的重要思想，讲述当代青年的奋斗故事，展现中国青年蓬勃向上、积极进取的精神风貌，人民日报社国际部、人民网、人民视频于5月2日至5月12日，联合推出《青春正好 不负韶华》双语系列短视频及22张海报。该系列产品覆盖受众超3亿人次，视频还在海外社交媒体平台和多家国外主流媒体网站发布。

我在叙利亚，永为和平忙。为展现中国媒体的独家视角，向读者介绍真实的外部世界，人民日报打造了“驻外记者看世界”视频栏目。其中，《我在叙利亚》内容来自人民日报驻叙利亚记者的一线采访，真实、全面反映叙利亚政治、经济、社会等领域的真实情况。该栏目迄今已推出31期，受到海内外媒体广泛关注，被各大网站转载。

你我他合唱，一起向未来。北京冬奥会开幕前夕，人民日报社国际部、体育部，人民网、人民视频于2月3日共同发布多语种视频《一朵茉莉花一起向未来》。通过可爱的中国少年与曾经坚守在武汉抗疫的外国友人一起合唱的形式，传递奥林匹克精神，突出体育促进各国人民团结、友爱的主旨，向世界展现中国阳光、富强、开放、充满希望的国家形象。视频制作了中、英、韩、日等10个语种版本，全平台海内外发布，覆盖受众超3亿人次。

民族共同体，各美美天下。为唱响全国各族人民“喜迎二十大、永远跟党走”的共同心声，人民日报社国际部、人民网联合国家民委于10月1日推出“56个民族同唱《领航》”系列融媒体作品，通过中央民族歌舞团身着56个民族服饰的歌者同唱歌曲《领航》的形式，奏响民族大团结的精彩乐章。系列融媒体作品覆盖受众超2亿人次，在巴基斯坦、尼泊尔、美国、柬埔寨、巴西等国主流媒体落地。海外网友热议点赞：“各民族的服饰真美！”“中国加油！”

舆论场发声，且看“轻骑兵”。人民日报精心打造轻时评融媒体栏目“零时差Talk”，迄今共发布《美国，你这是私营监狱还是“奴隶制”工厂？》《美在乌生物实验室究竟隐藏着多少秘密？》等近50期融媒体产品，以诙谐幽默的语言有力驳斥美西方等少数国家一些媒体对中国形象的恶意抹黑和不实言论。相关产品落地多国主流媒体，海内外累计覆盖受众超7亿人次。

时间是最好的记录者。

新时代十年的伟大成就，既属于中国，也属于世界。2022年，在海内外百余家主流媒体平台上，我们推出一系列融媒体产品，涵盖15个语种，涉及重要主场外交和重大国际事件，累计覆盖海内外受众超50亿人次，引发广泛好评。

新征程是充满光荣和梦想的远征。让我们继续脚踏这片土地，用心用情讲好中国故事，让世界看到可信、可爱、可敬的中国，看到踔厉奋发、勇毅前行的中国人民的创造和贡献。

（本版内容由人民日报社零时差工作室提供，记者孟祥麟、刘歌、莽九晨、王海林、刘慧、张矜若）

《 人民日报 》（ 2022年12月29日 17 版）

(责编：胡永秋、白宇)