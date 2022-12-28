新华社北京12月28日电（记者温馨）针对近期个别西方媒体抹黑中国疫情防控政策调整一事，外交部发言人汪文斌28日说，个别西方媒体刻意炒作甚至歪曲中国疫情防控政策调整，却对本国经历的诸多防疫乱象和付出的沉重代价避而不谈，这完全是双重标准，严重违背新闻职业道德。

“你提到的有关论调是充满偏见的炒作抹黑和别有用心的政治操弄，既经不起事实推敲，更与真相背道而驰。国际社会对此看得很清楚，不会被他们‘带节奏’。”汪文斌在当日例行记者会上回答相关提问时说。

他说，事实是，疫情暴发三年来，中国政府始终坚持人民至上、生命至上，调集一切资源、全力保护每个中国人的生命安全和身体健康，顶住了一轮又一轮疫情冲击，有效扛过病毒最猖獗的艰难时期。从全球范围看，中国的重症率、死亡率都是最低的。中国人均预期寿命由77.3岁提高到78.2岁。在全球人类发展指数连续两年出现下降的情况下，中国人类发展指数排名提升了6位。

汪文斌说，当前，奥密克戎变异株致病力和毒力明显减弱，而我国医疗救治、病原检测、疫苗接种等能力持续提升，在此背景下，中方因时因势主动优化抗疫举措，先后有序出台“二十条”和“新十条”优化措施，制定将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”方案，将工作重心逐步从防控感染转向防重症、保健康。这是科学、及时、必要的，目的是最大程度保障人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

汪文斌说，世界各国调整防疫政策时都会经历适应期，中国防疫政策“换挡”也不例外。目前中国疫情形势的发展总体在预期和可控之中。北京已最先渡过疫情高峰，生产生活正逐步恢复正常。对其他省市可能迎来的疫情高峰，中方相关部门也有着科学评估，进行了必要准备，有充分信心确保调整转段平稳有序推进。

汪文斌说，个别西方媒体刻意炒作甚至歪曲中国疫情防控政策调整，却对本国经历的诸多防疫乱象和付出的沉重代价避而不谈，这完全是双重标准，严重违背新闻职业道德。

“坚持人民至上、生命至上，用心守护中国人民健康福祉，积极助力国际社会战胜疫情，这是面对世纪灾疫时的中国选择、中国行动。我们相信，有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有14亿多中国人民众志成城，有日益强大的综合国力支撑，我们必将赢得抗疫的最终胜利。”汪文斌说。

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