新华社纽约12月28日电 题：美国霸权之路越走越窄

新华社记者徐兴堂 刘亚南

临近年底，美国信心满满地把50位非洲领导人请到华盛顿召开“美非峰会”，以展现美国对非洲“不变的承诺”。然而，与今年以来美国在国际舞台上诸多遭遇类似，白宫并没有看到预期中的“一呼百应”，收获的反而是日趋增多的质疑与批评。

美国媒体“政客”网站评论说，美国总统拜登试图说服非洲领导人相信美国想与非洲在多个领域展开合作，但“很多非洲领导人感觉他们已经被糊弄过一回——在2014年首届美非峰会上，时任美国总统奥巴马对非洲做出大量承诺，但随后却削减了对非洲对抗艾滋病的资助和其他援助。”在非洲电信业有着大量投资的英国企业家莫·易卜拉欣近日在接受美国有线电视新闻网采访时直言，美国在对非合作中只说漂亮话，实际行动完全不是那么回事。

非洲的反应不难理解，美国正为其在世界上的霸道任性做派付出代价。美国对其他主权国家进行频繁而肆无忌惮的欺凌，在双边和多边外交场合频频失信，其不择手段、损人利己、甚至不利己也要损人的真面目越来越显露无遗。面对日益觉醒的世界，美国的霸权之路越走越窄。

多年来，美国打着各种幌子公然入侵许多国家，对这些国家造成持久灾难。西方学者在《美国侵略：我们是如何入侵或军事干预地球上几乎每一个国家的》一书中指出，在联合国承认的190余个国家中，只有3个国家没有与美国打过仗或受其军事干预。他们称，这3个国家能够“幸免于难”只是因为美国没有在地图上发现它们。

除了侵略行为，美国在其他方面的霸凌行径继续变本加厉，包括胁迫他国选边站队，对不顺从的国家滥施单边制裁，在多个地区挑起冲突趁乱牟利，对国际规则合则用、不合则弃等等。许多受害国敢怒不敢言，但对美国的“号召”消极对待和不合作趋势越来越明显。

美国自诩“民主灯塔”，频频以“民主”“人权”为幌子干涉他国内政或胁迫他国选边站队，这种虚伪做派已经少有人买账。在今年6月举行的美洲峰会上，白宫以意识形态划线将古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉领导人排除在外，遭到拉美多国领导人抵制。参加美非峰会的卢旺达总统保罗·卡加梅对美国媒体说：“我不认为我们需要被强迫选边站队。”南非前外交官齐纳特·亚当一针见血地指出，“美国在人们心目中仍是新殖民主义强权，没有多少国家相信美国是民主与人权的卫士”。

在拉拢东盟国家时，美国同样以居高临下的姿态玩弄胁迫站队、挑动矛盾、开空头支票等老招数，却处处碰上“软钉子”。对美国别有用心推出的所谓“印太战略”，绝大多数地区国家疑虑重重。

霸权心态使美国政客毫不掩饰其在国际舞台上肆无忌惮的行事风格。美国前国务卿蓬佩奥曾公开宣称，“我们撒谎，我们欺骗，我们偷窃”。这种“坦诚”的背后是“能拿我怎么样”的无赖逻辑，也让更多国家彻底看清：与美国交往，难言平等，遑论相互尊重与互惠互利。

美国一贯从自身利益出发肆意破坏和践踏国际规则和秩序。例如，美国长期阻挠世界贸易组织上诉机构法官的遴选，致其多年来一直处于瘫痪状态。据英国《卫报》报道，多达127个世贸组织成员近日联合提案，抗议美国这一霸道做法。这已是关于这一问题的第61次提案，代表了国际社会主流声音，但遭到美国第61次蔑视回应。

尽管美国政府四处拉拢他国，但其对霸权的追求并不能赢得真正的朋友。正如哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯近日所说，美国试图保持其世界霸权的地位，但所作所为源自危险的、虚幻的、过时的理念，美国最需要的是国内的社会凝聚力和与世界上其他国家负责任的合作，而不是对霸权的幻想。

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