人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

墨西哥总统：美国共和党人士对待移民“不人道”

2022年12月28日16:01 | 来源：新华网
小字号

新华社墨西哥城12月27日电（记者朱雨博 吴昊）墨西哥总统洛佩斯27日说，美国共和党人士对待移民“不人道”，他将在明年1月举行的北美领导人峰会上向美国和加拿大领导人提议从源头上解决移民问题。

据美国媒体25日报道，几辆大巴车24日晚抵达美国副总统哈里斯位于首都华盛顿西北部的官邸外。严寒中，大巴车上走下上百名移民。这些移民据称来自中美洲以及加勒比海地区。

洛佩斯27日在例行新闻发布会上表示，让移民忍受寒冷的做法“不人道”。他说，美国共和党人士利用移民的痛苦来满足自身政治利益。美国得克萨斯州共和党籍州长格雷格·阿博特应为24日晚的事负责，阿博特是美国反移民势力的一员。

美墨边境移民问题是美国民主党和共和党争斗重点领域。今年以来，阿博特等共和党籍州长利用大巴或飞机将数以千计的移民陆续送至民主党主政的城市，包括华盛顿、费城、纽约、芝加哥等。白宫发言人阿卜杜拉·哈桑25日指责阿博特利用移民制造“噱头”，称这些政治把戏取得不了任何成果，只会把生命置于危险中。

美国政府近年来多次与墨西哥、洪都拉斯、危地马拉等国合作试图解决移民问题，但始终未见成效。据美国媒体报道，在墨西哥北部边境城市仍有上万名来自中美洲等地移民正在寻找机会进入美国。明年1月10日，美墨加三国领导人将在墨西哥首都墨西哥城召开峰会，讨论移民、气候变化、安全等问题。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部