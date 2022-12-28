新华社墨西哥城12月27日电（记者朱雨博 吴昊）墨西哥总统洛佩斯27日说，美国共和党人士对待移民“不人道”，他将在明年1月举行的北美领导人峰会上向美国和加拿大领导人提议从源头上解决移民问题。

据美国媒体25日报道，几辆大巴车24日晚抵达美国副总统哈里斯位于首都华盛顿西北部的官邸外。严寒中，大巴车上走下上百名移民。这些移民据称来自中美洲以及加勒比海地区。

洛佩斯27日在例行新闻发布会上表示，让移民忍受寒冷的做法“不人道”。他说，美国共和党人士利用移民的痛苦来满足自身政治利益。美国得克萨斯州共和党籍州长格雷格·阿博特应为24日晚的事负责，阿博特是美国反移民势力的一员。

美墨边境移民问题是美国民主党和共和党争斗重点领域。今年以来，阿博特等共和党籍州长利用大巴或飞机将数以千计的移民陆续送至民主党主政的城市，包括华盛顿、费城、纽约、芝加哥等。白宫发言人阿卜杜拉·哈桑25日指责阿博特利用移民制造“噱头”，称这些政治把戏取得不了任何成果，只会把生命置于危险中。

美国政府近年来多次与墨西哥、洪都拉斯、危地马拉等国合作试图解决移民问题，但始终未见成效。据美国媒体报道，在墨西哥北部边境城市仍有上万名来自中美洲等地移民正在寻找机会进入美国。明年1月10日，美墨加三国领导人将在墨西哥首都墨西哥城召开峰会，讨论移民、气候变化、安全等问题。

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