白 阳 包 晗

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“加强国际传播能力建设，全面提升国际传播效能，形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权。”

人民日报发挥平台优势、人才优势、话语优势，持续拓展传播渠道，持续创新传播手段和话语表达，积极主动向世界讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象。

今年，人民日报39个海外分社向国外主流媒体推送覆盖13个语种的3000余件优质新闻产品，在1000多家外媒落地3.5万次；与24个国家的媒体合作推出169块主题专版，覆盖读者超过1亿人次；与墨西哥、日本、埃及、韩国、尼日利亚的主流媒体合作开设专栏，持续更新中国新闻，年累计浏览量近2000万。

重点宣介解读习近平主席重大外交活动和系列重要讲话。习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上的主旨演讲、在金砖国家领导人第十四次会晤上的讲话在外媒全文刊出。配合习近平主席重大外交活动，与外媒合作推出50多块专版。解读习近平主席东南亚之行的“和音”评论《携手开创人类更加美好的未来》在印度尼西亚最大新闻网站点滴网发表；习近平主席开启中东之行之际，《“共商共建共享”的生动体现》等文章在沙特阿拉伯《利雅得报》刊发，并在头版出导读。《利雅得报》总编辑哈尼·法里德·瓦法表示，特殊时机刊发的文章独具价值，“非常期待同人民日报长期合作”。

积极宣介党的二十大精神，与外国主流媒体合作推出50块“非凡十年·中国成就”主题专版。《数字化点亮新生活》《把制造业做实做优做强》《为子孙后代留下美丽家园》《对外开放的广度和深度全面拓展》……“中国这十年”系列文章讲述中国科技创新、绿色发展、乡村振兴、扩大开放等各领域的鲜活故事。英文图解《数说中国这十年》被美国、法国、德国、印度等15个国家的近200家媒体网站转载。菲律宾《马尼拉公报》新闻主编伊莎贝尔表示：“通过阅读人民日报的文章，能够深刻感受到中国成功走出了一条不同于西方发展模式的中国特色社会主义道路。中国取得的巨大发展成就令人惊叹。”

读懂中国、读懂中国共产党，这是众多海外受众的共同愿望。我们积极对外推送“大道之行”“外国政党政要和友好人士看新时代中国共产党”“读懂中国·读懂中国共产党”等重点栏目文章。100多位外国政党政要、知名专家学者等讲述他们与中国领导人、中国共产党交往的故事，分享他们对中国发展进步的观察思考，相关文章在外国主流媒体落地2000多次。巴基斯坦《国民报》执行主编比拉尔·马赫莫德表示：“这些文章集中展现了中国共产党以人民为中心的发展思想，向读者传递出中国携手各国共同发展的积极信号。”

驻外记者积极开展媒体外交。本报驻外记者接受沙特阿拉伯《中东报》、阿联酋阿布扎比电视台等近20家媒体采访，解读习近平主席中东之行的重大意义。印度尼西亚《雅加达邮报》、日本《每日亚洲商务报告》等外媒刊发多篇本报驻外记者撰写的文章，墨西哥学者编辑的《墨西哥与中国外交关系的50年：过去、现在和未来》等重要图书收录本报驻外记者的文章。出席纪念中韩建交30周年媒体论坛并发言，在韩国“新时代中国大讲堂”发表演讲，参加阿联酋首届全球媒体大会……本报驻外记者发挥在场优势，主动在国际舆论场发声。韩国韩中文化友好协会表示，人民日报为增进韩中两国民众相互了解、推动韩中关系发展作出了重要贡献。阿联酋通讯社社长穆罕默德·贾拉勒·里希认为，人民日报在促进阿中文明交流对话方面发挥了重要作用。

新时代新征程上，我们将深入贯彻落实党的二十大精神，坚持守正创新，全面提升国际传播效能，用一件件外宣精品力作、一次次真诚交流沟通，为提高国际传播影响力、中华文化感召力、中国形象亲和力、中国话语说服力、国际舆论引导力作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2022年12月28日 13 版）

(责编：白宇、胡永秋)