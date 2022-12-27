新华社加德满都12月26日电（记者易爱军）尼泊尔共产党（毛主义中心）主席普拉昌达26日下午在首都加德满都宣誓就任尼新一届政府总理。

尼泊尔总统府发言人萨加尔·阿查里雅对新华社记者说，总统班达里在总统府主持普拉昌达宣誓就职仪式，3名副总理和4名部长随后也宣誓就职。根据尼泊尔宪法规定，普拉昌达就职后需在30天内赢得尼泊尔联邦议会众议院信任投票。

此前，普拉昌达在拥有275个席位的众议院获得169名议员支持，大大超过尼宪法规定所需的138票。班达里25日任命他为新联合政府总理。

尼共（毛主义中心）总书记德夫·古隆日前对媒体说，普拉昌达已经与最大反对党尼共（联合马列）主席奥利举行磋商，双方同意普拉昌达首先出任总理，5年任期过半后再由奥利出任总理。新联合政府获得尼共（毛主义中心）、尼共（联合马列）等7个政党支持，但其中两个政党表示暂不加入政府。

尼泊尔11月20日举行大选，没有一个政党能够在联邦议会众议院获得多数席位。

普拉昌达此前曾两次担任尼泊尔总理。

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