新华社北京12月26日电 （记者于文静）联合国粮农组织和中国农业科学院近期签署FAO—CAAS创新平台实施协议，促进农业研究与科技创新，推动农业和食物系统转型发展。

在近期召开的第六届海外农业研究大会上，中国农业科学院院长吴孔明表示，中国农业科学院坚持以全球视野谋划和推动科技创新，在科技资源的双向流动中提升国家粮食安全保障能力。充分发挥中国农业科学院海外农业研究中心的平台作用，推动农业科技“引进来”，聚焦科研成果“走出去”，为全球粮农发展提供更多的中国智慧、中国方案。

联合国粮农组织驻华代表文康农表示，联合国粮农组织和中国农业科学院在国际农业合作领域建立了长期稳固的合作伙伴关系，通过签署FAO—CAAS创新平台实施协议将进一步密切伙伴关系。联合国粮农组织将继续加深与中国农业科学院的合作，推动农业和食物系统转型发展，助力联合国2030年可持续发展目标。

会议由中国农业科学院海外农业研究中心、国际合作局主办。中国农业科学院海外农业研究中心执行副主任聂凤英发布了该中心在全球粮食安全战略研究、农业科技前沿进展以及农业科技“走出去”等方面的最新成果。

《 人民日报 》（ 2022年12月27日 03 版）

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