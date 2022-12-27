新华社北京12月26日电 （记者马卓言）外交部发言人毛宁26日表示，今年“一带一路”合作稳步推进、捷报频传，中方愿与各方一道，共同总结成就，擘画新的蓝图，让“一带一路”这条造福世界的“发展带”更加繁荣、惠及人类的“幸福路”更加宽广。

当日例行记者会上，有记者问：日前，由中企承建的尼日利亚拉各斯轻轨蓝线一期项目顺利竣工，成为西非地区第一条电气化轻轨，高质量共建“一带一路”再添新成果。发言人对此有何评论？

毛宁说，拉各斯轻轨蓝线一期项目是西非地区首条电气化轻轨，也是拉各斯州有史以来投资规模最大的基建工程。项目的建成将极大缓解当地交通压力，方便民众出行，助力经济发展，也为尼日利亚乃至西非其他国家轨道交通建设提供经验。

“今年‘一带一路’合作稳步推进，捷报频传，又有5个国家同中国签署共建‘一带一路’合作文件。”毛宁说，今年前11个月，中国同“一带一路”合作伙伴贸易额逆势增长20.4%，中欧班列开行数量和发送货物标箱分别同比增长10%和11%。一大批标志性项目落地开花，东盟第一条高速铁路试验运行，柬埔寨第一条高速公路正式通车，克罗地亚佩列沙茨大桥、巴基斯坦卡洛特水电站投入运营。高质量共建“一带一路”打造了促进各国发展的新引擎，受到共建国家人民真诚欢迎。

毛宁说，明年是习近平主席提出“一带一路”倡议十周年。中方愿与各方一道，共同总结成就，擘画新的蓝图，让“一带一路”这条造福世界的“发展带”更加繁荣、惠及人类的“幸福路”更加宽广。

《 人民日报 》（ 2022年12月27日 03 版）

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