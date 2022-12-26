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中企承建柬埔寨41号公路升级改造项目举行开工典礼

2022年12月26日18:59 | 来源：新华网
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　　新华社金边12月26日电（记者吴长伟）柬埔寨41号公路升级改造项目26日在柬埔寨磅士卑省举行开工典礼。该项目由中国进出口银行提供优惠贷款支持、中国路桥工程有限公司承建。

　　柬埔寨首相洪森、中国驻柬大使王文天等两国代表以及当地民众约5000人出席仪式。

　　洪森在讲话中对中国政府和人民为柬埔寨发展交通基础设施提供的大量援助表示衷心感谢。他说：“这条公路是连接沿海省份贡布的重要经济动脉，人们将从中受益匪浅。柬埔寨有句谚语说‘有路，就有希望’，中国为柬埔寨修建了很多道路和桥梁，为我们带来了很多希望。”

　　中国路桥总经理助理兼柬埔寨办事处总经理周勇介绍，41号公路升级改造工程是柬埔寨重要的民生项目之一，该项目将促进磅士卑、干丹、茶胶、贡布多省间的交通往来，也有助于带动沿线省份经济发展和人民生活水平的提升。

　　41号公路磅士卑省沿线的食品摊贩金甘乍拉告诉记者，目前这条路崎岖不平，雨季湿滑，旱季多尘，希望路修好后能方便人们出行，给她带来更多生意。

　　41号公路升级改造工程项目起点位于磅士卑省境内，终点位于贡布省境内，全长95.27公里，按二级公路标准设计，工期40个月。

(责编：崔越、杨牧)

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