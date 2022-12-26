新华社华盛顿12月25日电（记者孙丁）据美国媒体25日报道，几辆大巴车24日晚抵达美国副总统哈里斯位于首都华盛顿市西北部的官邸外，严寒中，大巴车上走下上百名移民。

这些移民据称来自中美洲以及加勒比海地区，抵达华盛顿时正值平安夜。因冬季风暴影响，室外寒冷刺骨，不少人衣着单薄，披着志愿者发放的毯子，等待被接走。

目前尚不清楚是谁将这些移民运送过来。今年以来，得克萨斯州长格雷格·阿博特等共和党籍州长利用大巴或飞机将数以千计的移民陆续送至民主党主政的城市，包括华盛顿、费城、纽约、芝加哥等。

白宫发言人阿卜杜拉·哈桑25日指责阿博特利用移民制造“噱头”，称这些政治把戏取得不了任何成果，只会把生命置于危险中。

阿博特尚未回应白宫的指责，但他此前频繁批评美国总统拜登的移民政策，称拜登以及民主党忽视美国南部边境因为移民涌入出现的“历史性危机”。

长期以来，移民是美国最受关注的问题之一，也是民主、共和两党争斗的重点领域。背井离乡的移民被夹在中间，经常连基本人权都难以得到保障，成为美国政治纷争的棋子和牺牲品。

今年夏天，美国执法人员在得克萨斯州圣安东尼奥市一辆遭遗弃大货车的车厢内发现数十具移民遗体，另有多人送医后不治，共计50余人死亡。这是美国近年来最严重的边境人口走私致死事件，民主、共和两党随后相互指责。（参与记者：徐剑梅）

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