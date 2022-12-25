新华社华盛顿12月24日电（记者孙丁）据美国全国广播公司新闻台报道，截至24日，一场给美国大片地区带来显著降温以及恶劣雨雪天气的冬季风暴已造成至少23人死亡。

据报道，截至24日，密歇根、纽约、科罗拉多、俄亥俄、肯塔基、密苏里、田纳西等州均有与此次冬季风暴相关的死亡报告。其中，俄亥俄州一段高速公路23日发生至少46辆车连环相撞事件，造成4人死亡、多人受伤。

美国气象部门24日通报说，风暴中心已经北上进入加拿大境内，但大风、低温和暴雪仍继续侵袭五大湖地区。在纽约州布法罗市，降雪超过60厘米。

恶劣天气还给美国家庭过圣诞节带来不便。据一个监测美国停电情况的网站统计，截至24日晚，美国东部超过20万用户断电，其中11.6万户位于东北角的缅因州。此外，一个航班信息追踪网站的统计数据显示，24日已有超过3300架次美国国内和国际航班被取消，另有近7500架次航班延误。

美国总统拜登此前要求白宫团队做好帮助地方抗灾的准备，同时呼吁民众严肃对待这场冬季风暴。

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