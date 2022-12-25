新华社北京12月24日电（记者张汨汨）国防部新闻发言人谭克非24日就美通过“2023财年国防授权法案”回答记者提问时表示，该法案包括多项涉华负面条款，不仅损害中国国家主权、安全、发展利益，同时也将毒化中美两国两军关系，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

谭克非说，美方出台包括多项涉华负面条款的“2023财年国防授权法案”，罔顾事实渲染“中国威胁”，肆意干涉中国内政，为增加军费、维持霸权寻找借口，企图将充斥臆断与偏见的国内法案凌驾于国际关系基本准则之上，这不仅损害中国国家主权、安全、发展利益，同时也将毒化中美两国两军关系。中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。

他表示，中国坚定不移走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策，始终以实际行动维护世界和平、促进共同发展，推动构建人类命运共同体。中国军队发展壮大、走向世界，始终是维护世界和平稳定的坚定力量。这一点国际社会有目共睹、不容诋毁。与此形成鲜明对比的是，美国顽固奉行本国利益优先，为一己私利肆意对其他国家发动战争、制造冲突，造成大量无辜平民伤亡和流离失所。事实一再证明，美国才是国际秩序的直接威胁、地区动荡的幕后推手。

谭克非强调，解决台湾问题是中国人自己的事，是中国的内政，不容任何外来干涉，美方无权说三道四。一个时期以来，美方不断虚化掏空歪曲一中原则，频繁对台军售、加强美台军事勾连、炮制损害中国主权的涉台法案文件，这只会严重危害台海地区和平稳定，推高中美军事对抗风险。中国人民解放军将一如既往严阵以待，坚决捍卫祖国统一和领土完整。

谭克非说，中方敦促美方摒弃零和博弈的执念，客观理性看待中国国防和军队建设，切实尊重中方核心利益和重大关切，与中方一道贯彻好、落实好两国元首共识。只有这样，中美两军关系才有可能重回正轨。

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