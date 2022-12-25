人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国防部新闻发言人谭克非就美通过“2023财年国防授权法案”答记者问

2022年12月25日09:30 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京12月24日电（记者张汨汨）国防部新闻发言人谭克非24日就美通过“2023财年国防授权法案”回答记者提问时表示，该法案包括多项涉华负面条款，不仅损害中国国家主权、安全、发展利益，同时也将毒化中美两国两军关系，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

　　谭克非说，美方出台包括多项涉华负面条款的“2023财年国防授权法案”，罔顾事实渲染“中国威胁”，肆意干涉中国内政，为增加军费、维持霸权寻找借口，企图将充斥臆断与偏见的国内法案凌驾于国际关系基本准则之上，这不仅损害中国国家主权、安全、发展利益，同时也将毒化中美两国两军关系。中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。

　　他表示，中国坚定不移走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策，始终以实际行动维护世界和平、促进共同发展，推动构建人类命运共同体。中国军队发展壮大、走向世界，始终是维护世界和平稳定的坚定力量。这一点国际社会有目共睹、不容诋毁。与此形成鲜明对比的是，美国顽固奉行本国利益优先，为一己私利肆意对其他国家发动战争、制造冲突，造成大量无辜平民伤亡和流离失所。事实一再证明，美国才是国际秩序的直接威胁、地区动荡的幕后推手。

　　谭克非强调，解决台湾问题是中国人自己的事，是中国的内政，不容任何外来干涉，美方无权说三道四。一个时期以来，美方不断虚化掏空歪曲一中原则，频繁对台军售、加强美台军事勾连、炮制损害中国主权的涉台法案文件，这只会严重危害台海地区和平稳定，推高中美军事对抗风险。中国人民解放军将一如既往严阵以待，坚决捍卫祖国统一和领土完整。

　　谭克非说，中方敦促美方摒弃零和博弈的执念，客观理性看待中国国防和军队建设，切实尊重中方核心利益和重大关切，与中方一道贯彻好、落实好两国元首共识。只有这样，中美两军关系才有可能重回正轨。

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部