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国台办回应美国“2023财年国防授权法案”：强烈不满、坚决反对

2022年12月25日09:27 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月24日电 国台办发言人朱凤莲24日答记者问表示，台湾是中国的台湾。台湾问题纯属中国内政。美国“2023财年国防授权法案”作为美国国内法，公然在台湾问题上说三道四，甚至包含为中国台湾地区提供“军事融资”和售武等内容。这严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违背美方在台湾问题上对中方所作的严肃政治承诺，严重干涉中国内政，向“台独”分裂势力发出严重错误信号，给台海和平稳定造成严重损害。我们对此表示强烈不满和坚决反对。

　　有记者问：北京时间12月24日，美国“2023财年国防授权法案”通过成法。其中包含为台提供“军事融资”、加速对台售武等内容。对此有何评论？

　　朱凤莲指出，一段时间来，美方一些人在台湾问题上变本加厉采取错误言行。美国“2023财年国防授权法案”有关美国政府5年内向台提供100亿美元的“军事援助”和20亿美元的“军事贷款”、加速对台军售等内容，进一步表明美国内有一股势力挺台遏华贼心不死，企图在军事上武装支持“台独”分裂势力，为其“递刀子”“送枪炮”，鼓动两岸对抗，在台海拱火，把台海推向战争边缘，将台湾民众推向生灵涂炭的境地。民进党当局出于“台独”政治目的，顽固“倚美抗陆”“倚美谋独”，不惜牺牲岛内民众生命福祉，甘当外部反华势力棋子，一条道走到黑。

　　“我们正告美方一些人，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。美方一些人应立即纠正在台湾问题上错误言行，回到恪守一个中国原则和中美三个联合公报的正确道路上来。我们正告民进党当局，‘台独’没有出路，‘倚美谋独’是绝路。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。”朱凤莲说。

(责编：崔译戈、崔越)

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