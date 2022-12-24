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王毅应约同新加坡外长维文通电话

2022年12月24日22:39 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月24日电 12月24日，国务委员兼外长王毅应约同新加坡外长维文通电话。

　　王毅说，世界进入动荡变革期，中新加强沟通协调，携手应对挑战，成为本地区乃至全球的稳定因素。岁末年初，应总结成功经验，为双边关系更加蓬勃发展注入新的动力。

　　维文高度赞赏新中之间开展的高层交往，重视双方取得的重要共识和合作成果，期待同中方筹备好下阶段高层互动，推动双边关系实现更大发展。中国抗击疫情三年来取得重大成就，同时为国际抗疫合作作出重要贡献。中国有强有力领导体制，强大产能研发能力和医疗体系，这将助力中国战胜新的挑战，并实现经济社会的加速复苏。新方对此充满信心，愿本着兄弟情谊，同中方加强团结合作。

　　王毅强调，“人民至上、生命至上”是中国党和政府始终不变的执政理念。中国人民历经并战胜过各种大风大浪，必将取得抗疫斗争的最终胜利。中方将继续为中外人员交往提供更大便利。随着累积需求释放和政策效应叠加，中国经济将呈现明显复苏增长势头，为同各国互利合作带来更多利好。

(责编：袁勃、牛镛)

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