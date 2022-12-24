近期，欧洲多国密集接待中国多个省市的商务代表团，见证中欧企业积极拓展合作机会。一些欧洲企业和机构负责人表示，中国商务代表团的到访为欧中地方经贸合作提供了更直接的交流机会，期待尽早到中国实地考察，拓展合作商机。

12月以来，由江苏省南京市投资促进局牵头的境外招商团前往德国、法国，开展近三年来首次在欧洲招商活动。代表团积极拜访当地政府部门，与西门子、阿迪达斯、博世、默克集团、迪卡侬等10余家德法头部企业合作洽谈，举办多场线下推介和交流活动，签署多项合作备忘录和意向协议。

博世集团首席经济学家许克·托马斯代表博世集团接待了代表团一行。参加招商活动的博世有关负责人表示，南京拥有庞大的市场与很强的产业链供给能力。博世代表已三年没有去中国，期待尽快前往中国实地考察，考虑新增投资、扩大产能。

德国黑森州欧洲及国际事务司前司长博喜文参加了法兰克福南京企业交流会。他表示，中国商务代表团到访为欧洲企业提供了面对面沟通机会。

金斯瑞生物科技股份有限公司生物制剂和基因业务发展总监贝尔坎·于纳尔表示，很高兴在德国欢迎来自中国的商务代表团，线下贸易交流会为推动发展德中全方位战略伙伴关系提供良好契机。

法国优尼特尔制药公司首席执行官埃里克·古皮表示，中国商务代表团的到访有利于增进企业对南京投资环境和政策支持的了解，正考虑下一步国际化战略布局，围绕生产线扩能等相关准备，带动更多上下游企业落地南京。

12月中旬，苏州赴欧招商团在巴黎等地举办相关推介会。据初步统计，苏州赴欧招商团共举办、参加招商会29场，合计达成意向投资总额59.54亿美元。

参加推介会的法国财政部前副部长、凯辉基金管理合伙人布鲁诺·贝扎尔表示，苏州赴欧招商在巴黎取得很大成功，相信会有更多法资企业去苏州投资。

“法国人民对中国文化很感兴趣。我们一直支持中国的经济社会发展。很多法国大公司把中国视作未来发展战略的重要部分。今天的见面很好，未来再见面的时候会更好。”贝扎尔说。

浙江省嘉兴市商务代表团日前赴德国、法国，共开展各类商务活动16场（次），拜访30余家企业和有关机构，并已有项目达成投资意向。一些明年一季度订单不饱和的企业，赴欧参加相关招商活动后订单明显增加，已排单至明年二季度。

嘉兴市商务局负责人表示，此次出境考察，得到了对方高规格接待，体现了欧洲国家企业对中国市场的重视。“我们拜访的客户，都表达了对项目增资上新的意愿。”

浙江上方生物科技有限公司此次赴欧期间参加了在巴黎举办的相关展会，初步谈下约3000万元人民币的订单。该公司销售中心欧洲区经理王继峰介绍，公司的波兰老客户原本不计划参展，得知中国公司赴欧后特地到展会现场，“就是为了见我们”。

“新老客户都有，很多客户是公司领导来洽谈，当场拍板。这比通过邮件、电话远程沟通效果好得多。”王继峰说。

（新华社记者 单玮怡、刘芳、魏董华、于佳欣、郭雨祺、杨绍功、杨骏、乔本孝）

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