本报记者 程是颉

“中国推动全球发展的努力赢得国际社会赞誉和支持。”巴西商业领袖组织相关负责人小若泽·里卡多·卢斯日前接受本报记者专访时表示，不久前，习近平主席在二十国集团领导人第十七次峰会、亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议等多边场合阐明推动全球发展的中国主张、中国方案，再次表明中国汇聚各方合力，为破解全球发展困局、促进各国合作共赢所作出的积极贡献。

“人类生活在同一个地球村，面对各种风险挑战，各国应该同舟共济。”卢斯表示，从二十国集团杭州峰会将“包容”一词正式纳入世界经济增长框架，到习近平主席在二十国集团领导人第十七次峰会上强调“我们要推动更加包容的全球发展”，中方丰富和拓展了国际经济合作的内涵，始终提供共赢选项对抗“小院高墙”，始终提供互利合作的务实途径，为推动构建多边合作机制、完善全球治理发挥了关键作用。

二十国集团巴厘岛峰会发表的领导人宣言纳入中方在国际经济合作领域的重要理念主张，峰会制定的G20务实合作项目清单涵盖中方提出的15个合作项目及倡议，充分体现了中方对多边主义的支持和对G20合作的贡献。卢斯说，在国际多边场合，中国坚持广大发展中国家的正义主张，积极促进共同发展，彰显理性、自信、负责任的大国担当。

在卢斯看来，中国的发展从来不是排他的。中国坚持经济全球化正确方向，倡导对话合作、互利共赢，积极参与双多边合作，已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴。中国还连续举办进博会、服贸会等高水平国际展会，用实际行动证明中国正不断以自身新发展为世界提供新机遇，让世界看到一个开放包容的中国为促进人类发展进步所作的努力。

卢斯说，全球正面临粮食危机、能源危机等多重挑战，发展中国家面临的困难尤为严峻。近年来，中国提出并推动落实共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等，积极开展国际合作，照顾发展中国家关切，取得了令人欣喜的成果。

“随着中国市场需求不断升级，巴中经贸合作的机会越来越多。”卢斯说，中国与巴西等拉美地区国家的经贸合作展现出强劲韧性和发展势头，巴西商业、企业界人士积极参加进博会、服贸会等，高度重视中国为世界带来的发展机遇。与此同时，中国企业也不断探索在巴西的投资机会，开拓双方合作新天地。“中国式现代化的推进和拓展，必将为全球经济复苏带来更大机遇。”

《 人民日报 》（ 2022年12月24日 02 版）

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