人民网北京12月23日电 （记者刘慧、崔越）12月23日，第十三届中蒙新闻论坛以网络视频方式在北京、呼和浩特和蒙古国乌兰巴托三个会场同时举行，本届论坛主题为“媒体为保护大自然而携手努力”。

中国生态环境部部长黄润秋、中华全国新闻工作者协会副主席、书记处书记刘思扬、蒙古国自然环境和旅游部部长巴特额尔登、蒙古国记者协会主席敖特根巴特尔、蒙古国大呼拉尔委员、自然环境常设委员会主席萨仁其木格、内蒙古自治区党委常委、宣传部部长郑宏范等嘉宾出席会议并致辞。

中国国务院新闻办公室、蒙古国总统办公厅新闻办公室为论坛举办发来贺信。

中国生态环境部部长黄润秋发表主旨演讲表示，中蒙山水相连，互为重要友好邻邦。多年来，双方在政策对话、能力建设等方面开展了务实合作，并对绿色发展、应对气候变化南南合作等领域进行了密切对话。希望两国媒体开展高水平生态环境新闻交流，全面报道中蒙两国生态环境保护工作进展及合作成效，为促进中蒙全面战略伙伴关系向前发展注入新活力。

蒙古国自然环境和旅游部部长巴特额尔登作主旨演讲表示，希望两国新闻界深化环境新闻交流合作，积极关注、支持和参与生态环境保护事业。

中华全国新闻工作者协会副主席、书记处书记刘思扬在致辞中指出，希望中蒙两国新闻界以防沙治沙为纽带，以植树造林为桥梁，不断加强交流、凝聚共识、增进友谊、拓宽合作，携手共建中蒙命运共同体。

内蒙古自治区党委常委、宣传部部长郑宏范在致辞中说，希望媒体加强交流互动，围绕生态环保、绿色发展等主题积极讲好全社会参与环境治理的精彩故事。

论坛上，中蒙两国媒体代表签订了项目合作协议，中蒙双方代表宣读《携手共建人与自然生命共同体倡议》。

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