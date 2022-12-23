新华社华盛顿12月22日电（记者孙丁）美国国会众议院国会山骚乱调查委员会22日晚公布最终调查报告，解释对前总统特朗普的指控。

这份报告长845页，呈现了该委员会成立18个月以来的工作情况及具体发现，其中一项内容指控特朗普拒绝承认2020年美国总统选举结果，不遵守宪法义务，反而谋划推翻选举结果。

报告提出一系列建议，包括改革美国联邦《选举计数法》、问责涉及引发“国会山骚乱”的个人、加强应对美国暴力极端主义等。

该委员会本周早些时候公布和批准4项针对特朗普的刑事转介，指控他妨碍官方程序、密谋欺诈联邦政府、串谋做虚假陈述以及煽动或协助叛乱。

这些刑事转介不具备法律约束力，特朗普是否受到刑事起诉将由美司法部决定，该部门正在调查“国会山骚乱”事件。

2020年美国总统选举结束后，共和党人特朗普拒绝向民主党竞选对手拜登认输，反复宣称存在大规模选举舞弊。2021年1月6日下午，国会认证选举结果期间，大批特朗普支持者暴力闯入国会大厦酿成骚乱，造成人员伤亡。

众议院国会山骚乱调查委员会于2021年7月成立，由7名民主党人和2名共和党人组成。特朗普频繁抨击该委员会及其成员，称调查受政治驱使。上个月，他正式宣布将再次竞选美国总统。

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