新华社北京12月23日电 12月23日，中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话。

王毅说，上个月，习近平主席同拜登总统在巴厘岛成功会晤，为推动两国关系走出严重困难局面、重回健康稳定轨道进行战略引领，对外发出了积极信号。双方团队按照两国元首共识开展了一系列接触，总的看是有益的。但必须指出的是，美方不能一边要对话，一边搞遏制；一边谈合作，一边捅刀子。这不是合理竞争，而是无理打压；不是管控分歧，而是激化矛盾，实际上还是搞单边霸凌的老套路。这在中国过去就行不通，今后更行不通。中方将继续坚决捍卫自身主权安全发展利益。美方必须重视中方正当关切，停止遏制打压中国发展，尤其不能以“切香肠”方式不断挑战中方的红线。

王毅强调，双方应聚焦将两国元首巴厘岛共识转化为实际的政策和具体的行动。双方主管官员的廊坊会晤是深入、建设性的，要加紧中美关系指导原则磋商，有序推进各层级、各领域对话，通过联合工作组解决两国之间的具体问题。

王毅表示，新年应有新气象。两国和世界人民都普遍希望中美关系止跌回升，零和思维只会导致两个大国相互消耗、迎头碰撞。孰是孰非，一目了然。何去何从，事在人为。双方要按照两国元首指明的方向，探索中美两个大国的正确相处之道，为两国人民福祉和世界和平稳定做出应尽努力。

布林肯表示，美方愿同中方探讨两国关系指导原则，负责任管理美中关系，在符合双方共同利益的领域开展合作。美方继续奉行一个中国政策，不支持台湾“独立”。

布林肯表示，美方赞赏中方发挥领导力和联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议主席国作用，推动达成富有雄心的生物多样性保护“框架”，期待美中共同推动实施。王毅表示，中国将继续以习近平生态文明思想为遵循，努力构建人与自然生命共同体，愿同各方携手努力，维护好我们共同居住的唯一星球。

双方还就乌克兰问题交换了意见。王毅强调，中国始终站在和平一边，站在联合国宪章宗旨一边，站在国际社会劝和促谈一边。将继续以自己的方式为化解危机发挥建设性作用。

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