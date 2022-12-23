新华社安卡拉12月22日电（记者王腾飞）土耳其外长恰武什奥卢22日表示，瑞典距离满足土耳其提出的加入北约的条件仍有不小的距离，其入约进程才刚刚开始。

恰武什奥卢在与到访的瑞典外交大臣托比亚斯·比尔斯特伦联合举行的记者会上说，瑞典在引渡与恐怖分子有关的罪犯以及冻结恐怖分子的资产方面没有取得实质性的进展。他说，双方就瑞典加入北约的合作才刚开始。

此外，虽然瑞典表态解除对土耳其的军事禁运，但恰武什奥卢说，到目前为止，当土耳其的国防企业希望从瑞典进口相关产品时并未得到瑞典的积极回应。

比尔斯特伦在记者会上说，瑞典将十分认真地对待承诺，并已开始采取行动逐步履行承诺。

瑞典和芬兰今年5月申请加入北约，但遭到土耳其的反对。经过多轮谈判，土耳其、瑞典、芬兰6月底签署备忘录，确认土耳其同意支持瑞典和芬兰加入北约，瑞典和芬兰将不支持库尔德工人党、叙利亚库尔德武装“人民保护部队”以及“居伦运动”，并同意解除向土耳其出口国防设备的限制。

按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。目前，土耳其和匈牙利尚未正式批准瑞典和芬兰加入北约。

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