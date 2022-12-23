据新华社安曼电 （记者冀泽）第二届巴格达合作与伙伴关系会议20日在约旦侯赛因国王会议中心举行。与会各方呼吁支持伊拉克在维护安全稳定、实现全面发展、推进经济一体化等方面的努力。

本届会议由约旦国王阿卜杜拉二世主持。法国总统马克龙、埃及总统塞西、伊拉克总理苏达尼等国家领导人，以及一些地区和国际组织代表出席会议。

阿卜杜拉二世在开幕致辞中表示，伊拉克的安全、稳定和繁荣是地区稳定的重要基石。本次会议的召开展现了与会各方支持伊拉克实现稳定与繁荣的决心，希望通过此次会议深化区域经济等领域合作，帮助伊拉克实现安全与发展。

会后发表的联合声明说，与会各方将在首届会议取得的成果上，继续支持伊拉克维护主权、安全与稳定，同时重点加强与伊拉克在能源、水资源、电网互联、基础设施建设、食品安全和应对气候变化等领域的合作。联合声明还谴责一切形式的极端主义和恐怖主义，重申支持伊拉克打击恐怖主义、实现各领域全面发展和经济一体化的努力。

首届巴格达合作与伙伴关系会议于2021年8月在伊拉克首都巴格达举行。

《 人民日报 》（ 2022年12月23日 15 版）

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