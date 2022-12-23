王小龙

1972年12月22日，中国和新西兰正式建立外交关系，两国关系开启新的历史篇章。50年来，中新关系保持健康稳定发展，两国各领域合作给两国人民带来福祉，为地区和平、稳定、繁荣作出积极贡献，成为不同社会制度、不同发展阶段、不同历史文化、不同经济体量国家之间互利共赢的典范。

回顾和总结中新携手走过的历程，展望两国关系发展的前景，双方应继续坚持和发扬以下宝贵经验。

一是坚持正确方向。50年来，对话合作、互利共赢始终是两国的共同选择，也是双边关系发展的主基调。不久前，习近平主席在泰国曼谷会见新西兰总理阿德恩，双方就推动中新全面战略伙伴关系进一步发展达成重要共识、指明战略方向。

二是拓展务实合作。50年来，中新发挥彼此经济高度互补优势，持续推进经贸合作，双方互利合作格局不断深化。中国多年来是新西兰最大贸易伙伴、最大进口来源国、最大贸易顺差来源国。经贸合作为两国和两国人民带来了实实在在的利益，并带动两国关系全面发展。

三是增进人民友谊。人文交往让中新关系行稳致远。两国在文化、教育、旅游、体育等领域的交流与合作，为增进彼此了解与友谊提供了重要纽带。中国人民不会忘记路易·艾黎等新西兰友人为中国的革命与建设作出的特殊贡献。

四是坚持多边主义。中新在国际地区事务中拥有许多共同利益，持有相同或相似的立场。两国都奉行独立自主的外交政策，支持开放的地区主义和建设开放型世界经济，推动贸易和投资自由化便利化，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，携手应对气候变化等全球性挑战，这些是两国就国际和地区事务加强沟通协调与合作的重要基础。

中新建交50周年是两国关系发展史上的里程碑。今年，中新两国密切配合，积极互动，共同唱响了相互尊重、互利共赢的主旋律。中方赞赏新方坚持独立外交政策，高度重视发展对华关系。中方把新方视为重要伙伴和朋友，愿与新方一道，继续发扬争先精神，推动中新全面战略伙伴关系不断向前迈进。

中方愿与新方携手努力，珍视历史成就，把握时代潮流，落实好两国领导人达成的重要共识，响应两国人民殷切期盼，加强各层级、各领域交往，维护务实合作良好势头，传承发展好“路易·艾黎精神”，增进两国人民友谊，妥善管控和超越分歧，共同践行真正的多边主义，以中新关系的不断发展，为两国和两国人民创造更多福祉，为世界和平与发展崇高事业作出更大贡献。

（作者为中国驻新西兰大使）

《 人民日报 》（ 2022年12月23日 03 版）

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