新华社达喀尔12月22日电 专访：非中合作是兄弟之间的友好合作——访马里外长迪奥普

新华社记者王子正

马里外长迪奥普日前在接受新华社记者书面专访时表示，“非中合作是兄弟之间的友好合作”。他说，自中非合作论坛成立以来，非中关系持续稳步推进，期待继续以共赢的精神推动非中合作。

迪奥普说，去年11月举行的中非合作论坛第八届部长级会议为构建新时代非中命运共同体奠定了基础。会议举行以来，非洲与中国各领域的合作不断加强。

迪奥普说，自中非合作论坛成立以来，非中关系继续稳步向前发展，尤其是在经济、工业和外交等方面。他强调，“非中合作在基础设施领域的成就是双方合作共赢的一个缩影”。

12月3日，中企承建的马里古伊那水电站项目举行竣工仪式；12月12日，中国援建马里巴马科大学卡巴拉校区二期项目举行竣工典礼。中非合作论坛成立以来，中国企业利用各类资金帮助非洲国家新增和升级铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个、输变电线路6.6万公里、电力装机容量1.2亿千瓦、通讯骨干网15万公里，网络服务覆盖近7亿用户终端。

在谈及马里和中国双边合作时，迪奥普说，马中建交62年来，双方关系不断发展，惠及两国人民。马里始终恪守一个中国政策，双方高层交往不断加强。马里受新冠疫情影响之际，中国多次向马里捐赠抗疫物资，帮助马里提高抗击疫情的能力。

谈及中非合作论坛未来发展时，迪奥普表示，期待继续以共赢的精神推动非中合作。他说，双方《中非合作论坛第八届部长级会议达喀尔宣言》中已达成共识，中方鼓励本国企业扩大对非投资，支持非洲生产本地化，加速非洲经济转型，提高产品竞争力。非洲也欢迎更多中国企业赴非投资兴业，愿积极通过双边经贸混委会等机制平台分享投资政策、市场机遇和法律法规等信息。

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